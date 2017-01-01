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Baro Başkanı Er'den polislere kutlama



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MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er, emniyet teşkilatının vatandaşları korumak için 172 yıldır fedakarca, büyük özverilerde bulunarak, gece gündüz canla başla çalıştığını belirterek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Baro Başkanı Er, yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: "Emniyet Teşkilatımız 172 yıldır fedakarca, büyük özverilerde bulunarak, gece gündüz bizleri korumak için canla başla aralıksız olarak çalışmaktadır. Türk polisi, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi birçok önemli görevi üstlenerek 24 saat halkımız için, halkımızın huzuru ve güvenliği için görev yapmaktadır. Ülkemizin dört bir tarafında görevlerini başarıyla yerine getiren tüm polislerimizin ve Mersinimizin, güvenli, huzurlu bir il olabilmesi için büyük bir özveri ile mücadele eden Mersin il ve ilçelerinde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutlarım. Bu vesileyle bugüne dek ve yakın zamanda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diler, gazi polislerimizi de minnetle yad ederim."

(KYM-Y)



10.04.2017 17:49:33 TSI

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