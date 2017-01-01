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Konya'da "Kitap" gündem oldu



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri ile şehir 14 gün boyunca kitapla ve kültürle anılırken dolu dolu geçen programlarda kitapseverler yazarlara da buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Konya Kitap Günleri sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile çok sayıda kültür-sanat insanı ve kitapseverin katılımı ile açılışı yapılan Konya Kitap Günleri'nde 14 gün boyunca 196 etkinlik düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın 14 gün boyunca kitapla ve kültürle anıldığını, dolu dolu geçen programlarla on binlerce kitapseveri ağırladıklarını ifade etti. Konya'nın bir eğitim, öğrenci ve kültür şehri olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Ramazan ayında dini yayınlar, diğer zamanlarda Konya Kitap Günleri düzenlemek şehirdeki kültürel hareketliliğe çok katkı yapıyor. Ekim-Kasım aylarında Çocuk Kitapları Fuarı'nı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü işbirliği ile Konyamızda düzenleyeceğiz" dedi.

Başkan Akyürek, Konya Kitap Günleri'ne katılan yayınevlerine, imza günü ve konferans düzenleyen yazarlara, ziyaret eden kitapseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Konya'dan ve Konya dışından 200 bine ulaşan kitapseverin ziyaret ettiği Konya Kitap Günleri'ne 90 yayınevi ile 100'den fazla yazar katıldı. Yazarların imza günleri okurları tarafından büyük ilgi görürken düzenlenen konferanslarda da ülke gündemi ve kültür hayatına dair konuşmalar yapıldı.

(İHA-FM-Y)



10.04.2017 17:50:11 TSI

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