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Dekan Şimşek: "Doktorlar insan sevgisini yitirmemeli"

- OMÜ'de "Mizah Diliyle Tıp Mesleği" konferansı



(fotoğraflı)



Samsun (iha) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Mizah Diliyle Tıp Mesleği" başlıklı konferans veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, "Doktorlar ve sağlık çalışanları çok yönlü olabilmeli, mümkün olduğunca işine odaklanmalı, insan sevgisini yitirmemeli" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Mizah Diliyle Tıp Mesleği" başlıklı konferans Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek'in sunumuyla Tıp Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleştirildi. Konferansında Dekan Prof. Dr. Şaban Şimşek tıp mesleğinin mizahi yönünü müzik ve görsel eşliğinde anlattı. Konferansı; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ile davetliler ve öğrenciler takip etti.

OMÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesinin davetlisi olarak Samsun'a gelen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek hekimliği mizahi dille ve fıkralarla anlatırken kendisini dinleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Konferansa öğretim elemanları, hemşireler ve öğrencilerin ilgisi büyüktü. Özellikle tıp mesleğine yeni başlayan ve henüz meslek eğitimi almakta olan öğrencilere tecrübelerini aktaran, tavsiye ve telkinlerde Prof. Şimşek, konuşmasında tıp mesleği icra etmenin ulviyeti ve zorlukları yanında insan sevgisi ve sağlıkçının sorumluluklarının önemini vurguladı.



"İnsan sevgisi yitirilmemeli"

Meslek hayatından bazı kesit ve olayları kendine özgü esprili üslubuyla katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Şimşek sunumunda hem tıp mesleğinde bizzat deneyimlediği olayları örneklerle verdi hem de bu mesleğin detaylarına, yaşanan sıkıntılara ve bunların aşılması için nelerin yapılması gerektiğine değindi.

Doktorun kendini hastasının yerine koyarak empati kurmasının mesleğin önemli noktalarından biri olduğunu kaydeden Dekan Şimşek, "Sağlık çalışanları zor bir eğitim sürecinden geçtikten sonra mesleğe adım atıyorlar. Meslek hayatlarında bilgi, beceri ve donanımlarını çok iyi değerlendirmeleri ve bu mesleğin ne kadar hassas olduğunun farkında olmaları gerekiyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları çok yönlü olabilmeli, mümkün olduğunca işine odaklanmalı, insan sevgisini yitirmemeli" şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek'e şükranlarını sunarak ağaç sertifikasını takdim eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, kendilerini ilerleyen günlerde tekrar OMÜ'de görmek istediklerini dile getirdi.

(SAM-SLH-Y)



10.04.2017 17:53:56 TSI

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