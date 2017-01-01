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Bakan Elitaş referandum çalışmasında vatandaşı tıraş etti



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KAYSERİ (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Mevlana Mahallesi esnafını ziyaret ederek, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Evet' oyu istedi. Elitaş, bir kuaför dükkânında ise vatandaşın birini tıraş etti.

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Mevlana Mahallesi esnafını ziyaret ederek referandum öncesi vatandaşlarla bir araya geldi.Ziyaretlerde hem vatandaşların sorunlarını dinleyen hem de Pazar günü yapılacak referandum da destek isteyen Elitaş, bir kuaför dükkânında ise vatandaşın birini tıraş etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, vatandaşlara, "Referandum çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünde Talas Mevlana Mahallesi Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Kayseri'nin her yerinde olduğu gibi burada büyük bir oranın bizleri desteklediği ve oyunun 'Evet' olduğunu gördük. Buda bizleri son derece memnun etti. İnşallah Kayseri her zaman olduğu gibi Ankara'nın ve Türkiye'nin siyasi gücünü omuzlayan ve pozitif yönde davranan tavrını 'Evet'lerle bir kez daha gösterecektir. Büyük bir oranla inşallah 'Evet'i Kayseri'de çıkartacağımıza inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

(SK)



10.04.2017 17:54:02 TSI

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