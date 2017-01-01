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Çarşamba Huzurevi yapımı için imzalar atıldı



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SAMSUN (İHA) - Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çarşamba Belediyesi işbirliğiyle yapılacak olan Çarşamba Huzurevi için ilk adımlar atıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Adapark mevkisinde 5 bin 200 metrekare alana yapılacak olan Çarşamba Huzurevi için Vali İbrahim Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Ali ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Tekin Balcı arasında protokol imzalandı.



Vali Şahin: "Çarşamba önemli bir yatırıma kavuşuyor"

Samsun Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Vali İbrahim Şahin, "Huzurevi projesi Çarşamba ve bölgesi için önemli bir çalışmadır. Ülkemizde yaşayan yaşlı nüfus son yıllarda ciddi anlamda konfora kavuştu. Bu protokol ile Çarşamba ilçemizde yapılacak olan huzurevi çalışmalarına başlıyoruz. Konuyu en başından beri titizlikle takip ederek, ilçeye kurulacak huzurevinin hayata geçmesinde önemli katkıları bulunan belediye başkanımıza ve il müdürümüze teşekkür ediyorum. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve biran önce bitmesini sağlayacağız. Tesisler bittiğinde bölgemizin yaşlı nüfusu bu tesislerden yararlanacaktır, böylece bizlerde sevap kazanmış olacağız" dedi.

Sosyal belediyecilikte örnek gösterilecek yatırımlar yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise, "Yapımını üstlendiğimiz Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Okulunun ardından Engelsiz Yaşam Merkezi, Aktif Yaşam Merkezi ve Çarşamba Huzurevi projelerini de ilçemize kazandırıyoruz. Bu gün protokolünü imzaladığımız Çarşamba Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Belediyemiz işbirliğiyle Adapark mevkisinde yapılacak. Belediyemiz tarafından arsa tahsisi yapılan huzurevinin projeleri tamamlanmış olup 2017 yılı içerisinde inşaatına başlanacaktır" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



10.04.2017 18:00:09 TSI

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