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Köy okulu öğrencilerini sevindiren sınıf



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Bahçeşehir Üniversitesinden bir grup öğrenci, Amasya'nın Büyük Kızılca köyündeki okulda bilgisayarlı sosyal aktivite sınıfı oluşturdular.

'Bi Soluk' ekibi tarafından donatılan sınıfın açılışını yapan Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerini kutladı. Yardımcısı Ali Bahçıvan ve öğrencilerle birlikte sınıfı dolaşan Güneş, bütçeden en büyük payın eğitim yatırımlarına harcandığı dönemde sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da eğitimin desteklenmesinden memnun olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Gürsoy Başaran da sınıflarını donatan üniversitelilere teşekkür etti.

(MÇ-SLH-Y)



10.04.2017 18:01:13 TSI

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