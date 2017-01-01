10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köy okulu öğrencilerini sevindiren sınıf

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:54
Köy okulu öğrencilerini sevindiren sınıf
Köy okulu öğrencilerini sevindiren sınıf

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Bahçeşehir Üniversitesinden bir grup öğrenci, Amasya'nın Büyük Kızılca köyündeki okulda bilgisayarlı sosyal aktivite sınıfı oluşturdular.
'Bi Soluk' ekibi tarafından donatılan sınıfın açılışını yapan Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerini kutladı. Yardımcısı Ali Bahçıvan ve öğrencilerle birlikte sınıfı dolaşan Güneş, bütçeden en büyük payın eğitim yatırımlarına harcandığı dönemde sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da eğitimin desteklenmesinden memnun olduğunu söyledi.
Okul Müdürü Gürsoy Başaran da sınıflarını donatan üniversitelilere teşekkür etti.
(MÇ-SLH-Y)

10.04.2017 18:01:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Işık: &quot;Polis teşkilatı 172 yıldır huzur ve asayişin teminatı&quot;
YEREL

VALİ IŞIK: "POLİS TEŞKİLATI 172 YILDIR HUZUR VE ASAYİŞİN TEMİNATI"
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BOSTANCI:
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!