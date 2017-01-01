10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Siirt'e geldi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:54
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Siirt'e geldi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Siirt'e geldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" konulu konferansa katılmak üzere Siirt'e gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.
Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker ve sendika üyeleri tarafından Batman Havaalanı'nda karşılanan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, daha sonra karayoluyla Siirt'e geldi. Yalçın ve beraberindeki sendika yöneticileri Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesindeki kampüste Rektör Erman'ı ziyaret ederek bir müddet görüştü. Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Siirt'te Tıp Fakültesi kurulması için destek istendi. Siirt Belediyesini ziyaret eden Yalçın daha sonra Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Yalçın, saat 19.30'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV) Toplantı salonunda "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansa katılacak.
(MND-MP-Y)

10.04.2017 18:01:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
YEREL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN:
Şirvan'da çocukların bulduğu patlayıcının infilak etmesi
YEREL

ŞİRVAN'DA ÇOCUKLARIN BULDUĞU PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ
Siirt'te Polis Haftası etkinlikleri
YEREL

SİİRT'TE POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Şirvan'da çocukların bulduğu patlayıcının infilak etmesi
YEREL

ŞİRVAN'DA ÇOCUKLARIN BULDUĞU PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ
Siirt'te kadınlardan &quot;evet&quot; için nöbet
YEREL

SİİRT'TE KADINLARDAN "EVET" İÇİN NÖBET
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!