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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Siirt'e geldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" konulu konferansa katılmak üzere Siirt'e gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker ve sendika üyeleri tarafından Batman Havaalanı'nda karşılanan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, daha sonra karayoluyla Siirt'e geldi. Yalçın ve beraberindeki sendika yöneticileri Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesindeki kampüste Rektör Erman'ı ziyaret ederek bir müddet görüştü. Ziyarette, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Siirt'te Tıp Fakültesi kurulması için destek istendi. Siirt Belediyesini ziyaret eden Yalçın daha sonra Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Yalçın, saat 19.30'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV) Toplantı salonunda "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansa katılacak.

(MND-MP-Y)



10.04.2017 18:01:49 TSI

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