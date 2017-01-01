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Fırat Üniversitesi, voleybol müsabakalarına ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi, "Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği" müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı programında yer alan "Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği" müsabakalarına bu sene FÜ ev sahipliği yaptı. Toplam 6 üniversiteden 110 sporcunun katıldığı ve 4 gün sürecek olan müsabakaların açılış töreni FÜ Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Törene, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Arslan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cihan Çakıcı, öğretim üyeleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Sporun insanları sosyalleştiren önemli bir olgu olduğunu vurgulayan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bu etkinlikler üniversiteler arasındaki iletişim ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Grup müsabakalarına katılan üniversitelerin idarecilerini, antrenör ve sporcu öğrencilerini Üniversitemizde misafir etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından spor müsabakaları start aldı.

Müsabakalara, Fırat, Artvin Çoruh, Atatürk, Dicle, Erzincan ve Gaziantep Üniversiteleri katıldı.

(CK-HİV-Y)



10.04.2017 18:03:08 TSI

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