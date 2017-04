YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclisi

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

-"Yok canım bu kadar da olur mu?"

-"İnanılmaz bir başarı öyküsü ortaya koymuştur"



Adem Akalan

ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisinde Belediye Başkanı Menderes Türel, "2013 senesinde biz göreve başlamadan önceki toplam yatırım miktarını 55 milyon TL, bütçe oranı itibariyle o günkü bütçe 424 milyon TL. Yatırım toplamı 55 milyon TL'yken, yüzde 13 bir yatırım oranını yüzde 50'ye çıkardık. Yatırım rakamı da 55 milyon TL'den 733 milyon TL'ye çıktı" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Menderes Türel, başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'te 2016 Yılı Faaliyet Raporu okundu.



Tuncer: "Faaliyet Raporu'nda güzel şeyler var"

Faaliyet Raporu'nda güzel yatırımların olduğunu söyleyen CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer, "Faaliyet Raporu'nda güzel şeyler var. Bunların yanındayız. Antalya'ya kazandırılan her şeye ve çakılan her çivinin arkasındayız. Faaliyet Raporu'nda da çok güzel şeyler var. Bu raporu hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Antalya'mıza kazandırılan güzel yatırımlar var. Kazandırılan Antalyaspor Tesisleri, Tünektepe'ye teleferik, şuan meclisimizi gerçekleştirdiğimiz Hizmet Binamız var. Olmayan yatırımlar da var. 3 yaz geçti ve hala yapılmayan Konyaaltı Sahili Projesi var. Halen proje halinde olan durumlar var. Bunlarla ilgili bilgi istiyoruz" diye konuştu.



Türel: "Yüzde 92'lik bir gerçekleşme ile tamamlanmıştı"

Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından söz alan ve 2016 Yılı Faaliyet Raporu'yla ilgili yöneltilen sorulara cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Gerçekten büyükşehir adına sevindirici ve özetle söylememiz gerekirse başarı öyküsüdür. Hele hele geçmişle kıyasladığımız da mukayesede edilemeyecek kadar büyük farklılıkların olduğu hem yatırım hem proje hem bütçe disiplini açısından çok önemli gelişmelerin olduğu bir faaliyet raporu. Dolayısıyla bu konu da birkaç hususa değineceğim. Bütçe ile başlayacak olursak 2016 yılı bütçemiz 1 milyar 460 milyon olarak gider bütçesi olarak öngörülmüştü. Bu bütçe yüzde 92'lik bir gerçekleşme ile tamamlanmıştı. Bunlar tabi ki kesin olarak önümüzdeki hafta görüşeceğiz. 2016 yılı bütçemizin gider bütçesi olarak 1 milyar 342 milyon bütçe ile gerçekleşmesi yeni bütçemizin de 1 milyar 95 milyon bütçesiyle gerçekleşmesi fevkalade önemli. Yeni bütçemizin yüzde 90'a yakın bir gerçekleşme ile tamamlanması bizim ne kadar gerçekçi bütçe yaptığımızı taslaklarda ortaya koyuyor. Çünkü bizden önceki dönemlerde bu gerçekleşme oranlarının yüzde 65'lerde tamamen taslak bütçelerin kâğıt üstünde bütçeler olduğu gözleniyorken benim hep iddiam buydu. Her bütçemiz yüzde 90'larda olacak, hatta geçen sene gelirimizi hatırlıyorum yüzde 128'di yanlış hatırlamıyorsam gerçekleşme oranı itibariyle. Taslağın üzerinde bir gerçekleşme ile tamamlanmıştı" dedi.



"İnanılmaz bir başarı öyküsü ortaya koymuştur"

Bir taraftan gelir ve gider bütçelerini yaptıklarını, bir taraftan da çok ciddi bir şekilde yatırım yaptıklarını belirten Türel, "Bir taraftan da borç ödeyen bir belediyeyiz. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 2016 senesinde 202 milyon borç ödemişiz. Tüm bu yatırımları yaparken bunun içinde yatırım bütçemizin oranı son derece önemli. Yatırım bütçemizin oranı büyüyor ama bütçemiz de büyüyor. Yani bir taraftan bütçeyi büyütüp, bununla birlikte yatırım bütçesinin oranının da mukayesede edilemeyecek kadar artıyor olması fevkalade önemli. Faaliyet raporu incelendiğinde görülüyor ki geçtiğimiz sene 546 milyon 546 bin TL'lik bir yatırım yüzde 47'lik bir oranla gerçekleşmiş. Aslında bu yatırımlarla 2017 yılına devreden borçların içerisine koyduğunuz da aşağı yukarı 733 milyon 333 bin TL'lik bir yatırımı 2016 senesi içinde gerçekleştirmişiz ki bu da oran itibariyle bütçemiz içerisinde yüzde 50'ye denk geliyor. Gerçekten iftihar vesilesi rakamlardır bunlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şöyle bir 2013 senesinde biz göreve balamadan önceki toplam yatırım miktarını 55 milyon TL, bütçe oranı itibariyle o günkü bütçe içerisinde ki o günkü bütçe 424 milyon gerçekleşen bütçedir. Yatırım toplamı yüzde 13'le 55 milyon TL iken, bu yüzde 13 yüzde 50'ye çıktı. Yatırım rakamı da 55 milyon TL'den 733 milyon TL'ye çıktı. Bu rakamlar yalan söylemez ama ilk duyduğunuzda yok canım bu kadar da olur mu diye akla bir soruyu getirebilir. Evet gerçek budur. İşte Antalya Büyükşehir Belediyesi bu açıdan inanılmaz bir başarı öyküsünü ortaya koymuştur."

Sineğin yağını çıkartacak hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Başkan Menderes Türel, "Bunun içinde bütçe giderleri büyük önem tutuyor. Biz 2014 yılında 2 bin 74 personel ile taşeron personel hariç ile çalışıyorken, 2016 yılında sadece 2 bin 145 personele çıkmıştır. Bütçemiz aşağı yukarı daha doğrusu yüzölçümümüz 10 misli büyümüştür. İlçe sayımız 5'den 19'a çıkmıştır ve Katar gibi ülkenin 2 misli büyüklükteki bir yüzölçümüne sahip bir şehir olarak personel sayımızda ancak 2 bin 74'den 2 bin 145'e çıkmıştır. Neredeyse hiç artmamıştır. Bu da bizim bu konularda bütçe disiplini açısından ne kadar dikkatli gittiğimizi ortaya koyuyor" diye konuştu.



"Konyaaltı Sahili Projesi'ni 2018 senesine kadar sahil düzenlemesini bitirmek istiyoruz"

Konyaaltı Sahili Projesi'nin uygulama projesinin devam ettiğini söyleyen Başkan Türel, "Yap, işlet devret formülü ile 2 kere ihaleye çıktık. Katılımcı olmadığından dolayı kendimiz yapmaya karar verdik. Kendimiz yapacağımız için uygulama projesi söz konusuydu. Çok hızlı hazırlıyoruz, bitmek üzere. Haziran-Temmuz ayında tamamlayarak hemen yaz aylarında ihalesini gerçekleştirip sezon yani turizm sezonu geçtikten sonra da burada inşaata başlayacağız. Önümüzdeki 2018 senesine kadar sahil düzenlemesini en azından tamamlamak gibi bir hedefimiz var" şeklinde konuştu.



"Boğaçayı Projemize bugün itibari ile start verdik"

Boğaçayı Projesi ile ilgili de konuşan Başkan Türel, "Alt yapı çalışmalarımız başladı. Çarşamba günü sahada bir inceleme yapacağız. Boğaçayı Projemize de bugün itibari ile start verdik diyebiliriz. Kamu izinleri, yat limanları ile ilgili bakanlıklar nezdindeki girişimlerimiz devam ediyor. Onların onayları gerekiyor ama alt yapı çalışmalarımızı yürütmeye engel değil. Alt yapı çalışmaları ile ilgili mutabakat sağlandı. DSİ ile birlikte bizim de iş makinası takviyemiz ile bu alt yapı çalışmaları Boğaçayı Projesi kapsamında başladı. Boğaçayı Projesi'ni bakanlık da onaylamak üzere, o da inşallah bu sene ihaleye girecektir. Bunların hepsi turizm projesi."

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan devam meclisi 14 Nisan Cuma günü saat 14.30'da gerçekleşecek.

10.04.2017

