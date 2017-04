YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'de referandum çalışmaları

AK Parti'de referandum çalışmaları



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 16 Nisan referandumuna sayılı günler kalırken AK Parti heyeti çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya ve partililer son olarak Koyunoğlu Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun bir ilgiyle karşılanan AK Parti heyeti adına ilk sözü Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya aldı. Yalçınkaya, 16 Nisan'da sandıklara mutlaka gidilmesi gerektiğinin altını çizerek, "16 Nisan yüz yıllık hesapların görülebilmesi için çok önemli, 16 Nisan'da sandıklara sahip çıkıp, üşengeçlik göstermeden oylarımızı kullanmaya gitmeliyiz. Milli irade sandıklara mutlaka yansımalı" ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Önümüzdeki süreç çok önemli, bu sürecin iyi irdelenmesi gerekiyor. Bu sistem bugüne kadar bizlere neleri kazandırdı, neleri kaybettirdi bunu iyi anlamamız lazım. Hafızalarımızı canlandırmamız gerekiyor. İnsanlarımızın zihnini bulandırmak adına 'hayırcılar' bir takım söylemler içine giriyor. AK Parti hükumetleri bugüne kadar gelen hükumetlere göre çok büyük icraatlara imza attı. Bir onlara bakalım, birde zayıf hükumetlerin, koalisyon dönemlerinin neler kaybettirdiğine. Neden 'evet' dememiz gerektiğinin en büyük göstergesi bu. Ülke darbe süreçlerinde çok kan kaybetti. 60'lı, 70'li, 80'li hatta 90'lı yıllarda neler yaşandı hepimizin hafızasında. Her on yılda bir darbeler gördük. En son 15 Temmuz'u yaşadık. AK Parti ile birlikte koalisyon dönemleri son buldu, ülke güçlü bir devlet anlayışı gördü. AK Parti dönemine kadar iktidara gelen hükumetlerin arkasında millet yoktu, vesayet grupları vardı. AK Parti dönemine kadar insanlar kimliklerini açıklayamıyor, düşüncelerini söyleyemiyorlardı. AK Parti sırtını sandığa yasladı. Hak'tan aldığı gücü hizmet olarak sundu. Bizim bir sonraki nefesi alıp almayacağımız garanti değil. Bu yüzden ki bu sistemi ülkemizin geleceği için istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar ülkede her şeyi sil baştan dizayn ettiklerini vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, "Bugüne kadar devrim niteliğinde çalışmalar yaptık. Ancak bir tek ana muhalefet partisini doğru düzgün muhalefet yapacak standartlara ulaştıramadık. Onların kapasiteleri 18 maddeyi algılamakta zorlanıyor. 16 Nisan'da yaptıklarımızın üstüne daha fazlasını ekleyeceğiz. Ana muhalefet partisi de kendine çeki düzen verir diye umut ediyoruz. CHP İttihat ve Terakki Partisi döneminden beri almış oldukları taşeronluk görevini ifa ediyor. CHP bir halkla bir de Yaradan ile bugüne kadar arasını düzeltemedi. CHP 'hayır' demeyi kendine şiar edinmiş durumda. Milletin yararına ne varsa bugüne kadar 'hayır' dedikleri gibi, ülkenin geleceği için büyük öneme sahip 18 maddeye 'de 'hayır' diyorlar. Bunlar milletin değerleri için savaş halindeler. Bugüne kadar ne Menderesin, ne Özal'ın ne de Erbakan'ın halktan aldığı teveccühü onlar hiçbir zaman alamadılar. Bunun nedeni halk gibi düşünmedikleri, halk gibi görmedikleri, halkın değerlerine saygı duymadıkları içindir. Onların yanında kim var PKK, DEAŞ, DHKP-C var. Çanakkale'yi geçilmez kılıp nasıl, haçlı zihniyeti denize döktüysek, bugün onun rövanşını almak isteyen zihinlerini kiraya veren kişiler var" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da katılımın en üst boyutta olmasını istediğini belirtti. Polat, "Bu konuda hassas davranıp sandıklardaki yerimizi alalım. Malatya'mızın kararı net oyu 'evet'" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



10.04.2017 18:05:25 TSI

NNNN