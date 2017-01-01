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Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan'da 23 Resim sloganı ile yapılan resimlerin gelirini 'Kimsesiz Çocuklara' bağışlayacak.

Merkezefendi Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan'da 23 Resim sloganı ile bir resim sergisi açılışı yapıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan resimler, okul bahçesinde öğrenci ve resimseverlere sergileniyor. Resim sergisinin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından açıldı.

Öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Öğrencileri ile birlikte eşsiz eserler ortaya çıkardılar. 23 Nisan öncesinde eserlerini sergiliyorlar. Yaptıkları güzel çalışmayı da anlamlı bir şekilde taçlandırdılar. Resimlerden elde edecekleri geliri Kimsesiz Çocuklara gönderecekler. Öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Sergi açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri sergiyi gezerek, resimleri yapan öğrencilerden ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.

(MT-Y)



10.04.2017 18:05:54 TSI

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