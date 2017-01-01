10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

10 Nisan 2017 Pazartesi, 17:58
Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış
Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan'da 23 Resim sloganı ile yapılan resimlerin gelirini 'Kimsesiz Çocuklara' bağışlayacak.
Merkezefendi Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan'da 23 Resim sloganı ile bir resim sergisi açılışı yapıldı.
Öğrenciler tarafından yapılan resimler, okul bahçesinde öğrenci ve resimseverlere sergileniyor. Resim sergisinin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından açıldı.
Öğrencilere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Öğrencileri ile birlikte eşsiz eserler ortaya çıkardılar. 23 Nisan öncesinde eserlerini sergiliyorlar. Yaptıkları güzel çalışmayı da anlamlı bir şekilde taçlandırdılar. Resimlerden elde edecekleri geliri Kimsesiz Çocuklara gönderecekler. Öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
Sergi açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri sergiyi gezerek, resimleri yapan öğrencilerden ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.
(MT-Y)

10.04.2017 18:05:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
DTO Başkanı Erdoğan'dan K belgesi sahiplerine çağrı
YEREL

DTO BAŞKANI ERDOĞAN'DAN K BELGESİ SAHİPLERİNE ÇAĞRI
Denizli'de referandum bilgilendirme merkezine yoğun ilgi
YEREL

DENİZLİ'DE REFERANDUM BİLGİLENDİRME MERKEZİNE YOĞUN İLGİ
&quot;Piyasalar 16 Nisan'ı güçlü şekilde satın almaya başladı&quot;
YEREL

"PİYASALAR 16 NİSAN'I GÜÇLÜ ŞEKİLDE SATIN ALMAYA BAŞLADI"
Büyükşehir'den Bahar Konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ, DENİZLİ'DE

Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!