KAYSERİ (İHA) - Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, bugün Kayseri'de Merhum Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı üzerinde kendisine ait olmayan bir sözle referandumu destekler nitelikte pankart asılmasını kınadı.

Geçen hafta da İstanbul'da parti binasına 'evet' yazısı asıldığını ifade eden İl Başkanı Mahmut Arıkan, partilerinin hedef haline getirilmeye çalışıldığını söyledi. Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan İl Başkanı Mahmut Arıkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta İstanbul İl Teşkilatımızın binasına evet pankartı asmaya cüret edecek kadar alçalanlar, bugün de Kayseri'mizde partimizin genel başkanı iken hakkın rahmetine kavuşan Merhum Hocamıza ait olmayan bir sözü O söylemiş gibi gösterip, üzerinde hiç bir siyasi parti veya kuruluşun logosu olmadan şehrin her tarafına asma cüretkârlığını göstermişlerdir.

Aslında bu ve benzeri davranışlar bizim verdiğimiz hayır kararında ne kadar haklı olduğumuzu da gözler önüne sermektedir. Zira yapılan bu reklam ve algı çalışması sadece siyasi edepsizlik olmakla beraber aynı zamanda yasal bir suçtur.

Bundan 16 yıl önce Merhum Erbakan Hocamızı en zor zamanında sırtından bıçaklayarak terk eden ve vefat edene kadar da hocamıza her türlü hakareti meşru sayan insanların, her seçim dönemi Erbakan ismini ağızlarına sakız etmeleri olsa olsa siyasi bir aymazlıktır."

10.04.2017 18:06:28 TSI

