10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:02
Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı
- Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
- "Çalışmalarımızın birçoğu Türkiye'de olmayan işler"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 58 gündem ve 25 ek gündem maddesi görüşülerek oylandı.
Meclis toplantısının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mutafa Çelik, "Biz birer kamu yöneticisi olarak bu işlerin vebalini biliyoruz. Sokakta olan kötü olayların asıl sorumlusu bizleriz. Ankara'da hükumetimiz, Kayseri'de de yerel yönetimler olarak bizleriz. Olumsuz işlerin olmaması için gençlerimizin eğitilmesi ve bunların sosyal hayatta kendilerini ifade edecek şekilde çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili okul yapılacaksa yaptık, geçen sene 5 tane Milli Eğitim Bakanlığı'na okul yaptık. KAYMEK'lerle ilgili çalışmalar yaptık. Yeni yeni kurs binaları yaptık. Geçen sene 11 ilçemizde kadın ve gençlik merkezini hizmete açtık. Bunun dışında yine ilçelerimizde meydan düzenlemeleri, parklar, kapalı pazar yerleri, spor tesisleri yapıyoruz. Bunların tamamı geçen sene ilçelerde yaptığımız işler. Ayrıca ilçelerimizde tarım ve hayvancılığı destekleme amacıyla da bir dizi çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların bir çoğu Türkiye'de olmayan işler" diye konuştu.
Meclis toplantısında konuşan MHP'li Meclis Üyesi Kazım Yücel ise, "2010 yılında Kayseri'de 5 bin 500 iaşe paketi dağıtılmış. Kayseri gelişmekte ise 5 bin 500 iaşe paketi 2017 yılında 19 bine çıkmamalı. Demek ki Kayseri ekonomik açıdan zayıf bir göç alıyor. Veya hakikaten fakirleşen bir Kayseri'deyiz şu anda. 80 milyonluk bir Türkiye'yi 21 bakan idare ediyor. Fakat 1 milyon 200 bin nüfuslu Kayseri'de 23 tane daire başkanı var. Bu bizim için bir çelişki gibi duruyor. Burada bir tasarruf olması gerektiğini de biz 825 milyon bütçeyi koyduğumuzda ihtiyaç gibi ama 650 milyon harcadığımızda da yeterli gibi görüyoruz. Bir tasarruf olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz darbesini biz de sizler gibi esefle karşılıyoruz. Biz de sizler gibi hatta sizlerden daha ön saflarda yerimizi aldık. Ama bu hain saldırının arkasından bir bütçe tasarrufuna gidilmesi gerektiğini Sayın Başbakanımız net bir şekilde söylemişti. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi olarak daire başkanlarımızın sayılarında da bir tasarrufa gidebiliriz. Örnek vermek gerekirse Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bey, kentsel dönüşümle ilgili çok önemli bir konuya temas etti. Hakikaten Kayseri'ye verilmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir sözüdür kentsel dönüşüm. Bizim de gurup olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu bu. Bütçemiz 825 milyon iken 8 milyon 70 bin lira kentsel dönüşüme bütçe ayırt etmişiz. Kentsel dönüşüm acaba rafa mı kalkıyor demeyeceğim ama verdiğimiz ehemmiyet bu ise binde bir bütçemizi kentsel dönüşüm için harcamışız. Muhtemelen bu da yarışmaya katılan 3 projenin bir tanesine harcanılan rakam olma ihtimali yüksek. Tarım Kayserimizin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Fakat oraya ayırt ettiğimiz bütçe de 9 milyon. Bunu önemsiyoruz ama gariptir 3 milyon 800 binini harcamışız. Tarıma önem vermek bu mu? Biz bu işi biraz daha ciddiye alalım diye bunları söylüyoruz. Kayseri için önemli şeyler bunlar. Madem Türkiye'de sadece biz yapıyoruz diyoruz, hiç olmazsa ayırt ettiğimiz bütçeleri bizim kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Yücel'in konuşmasının ardından tekrar söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Daire başkanı sayısı konusunda bizim ziyadesiyle hassasiyetimiz var. İhtiyaç olan her yere de açmaya gayret edeceğiz. Ama ihtiyaç olmayan bir daire başkanlığı da açmayız. İlçeler bize bağlanınca gelin de daire başkanı açmayın. Bunu Allah size sorar. Bizim bütçeleri nasıl verimli kullandığımız da denetim raporunda gayet güzel bir şekilde açıklanıyor. Tarım bütçesinin azlığından bahsediyorsunuz, bütçemiz yeterince fazla. Yaptığımız işler tüm Türkiye tarafından takdir ediliyor" dedi.
Konuşmaların ardından 58 gündem ve 25 ek gündem maddesi görüşülerek oylandı.
(TB-SK)

10.04.2017 18:10:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan:
YEREL

SAADET PARTİSİ İL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Bakan Elitaş referandum çalışmasında vatandaşı tıraş etti
YEREL

BAKAN ELİTAŞ REFERANDUM ÇALIŞMASINDA VATANDAŞI TIRAŞ ETTİ
Kayseri OSB'den açıklama
YEREL

KAYSERİ OSB'DEN AÇIKLAMA
Kayseri OSB'den Kayserispor açıklaması
YEREL

KAYSERİ OSB'DEN KAYSERİSPOR AÇIKLAMASI
Başkan Çelik Talas'ta esnaflarla buluştu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK TALAS'TA ESNAFLARLA BULUŞTU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ:
Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol:
YEREL

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI ZEKERİYA KARAYOL:
Pazarören Köy Enstitüsü'nün bir çınarı daha devrildi
YEREL

PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ'NÜN BİR ÇINARI DAHA DEVRİLDİ
Kayseri'de 3 avukat ByLock'tan tutuklandı
YEREL

KAYSERİ'DE 3 AVUKAT BYLOCK'TAN TUTUKLANDI
Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitimi Tamamlandı
YEREL

AMBULANS KULLANIMI VE BAKIMI EĞİTİMİ TAMAMLANDI
Kayserispor'dan hakeme tepki
YEREL

KAYSERİSPOR'DAN HAKEME TEPKİ
Başkan Palancıoğlu, öğrencilere belediyeciliği anlattı
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU, ÖĞRENCİLERE BELEDİYECİLİĞİ ANLATTI
MHP Melikgazi 'Evet' kampanyasını sürdürüyor
YEREL

MHP MELİKGAZİ 'EVET' KAMPANYASINI SÜRDÜRÜYOR
Esnaftan Erciyes A.Ş.'ye Teşekür
YEREL

ESNAFTAN ERCİYES A.Ş.'YE TEŞEKÜR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne birincilik ödülü
YEREL

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'un annesi son yolcululuğuna uğurlandı
YEREL

TV1 GENEL YAYIN YÖNETMENİ DOĞAN HAVUR'UN ANNESİ SON YOLCULULUĞUNA UĞURLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri'de
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ, KAYSERİ'DE
Başkan Büyükkılıç Polis Teşkilatı'nın 172. yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ POLİS TEŞKİLATI'NIN 172. YILINI KUTLADI
İnternetten dolandırıcılığa 6 yıl hapis
YEREL

İNTERNETTEN DOLANDIRICILIĞA 6 YIL HAPİS
Değer seminerleri devam etti
YEREL

DEĞER SEMİNERLERİ DEVAM ETTİ
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz nikâh şahitliği yaptı
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI BAŞKANI HİÇYILMAZ NİKÂH ŞAHİTLİĞİ YAPTI
1500 kişilik spor
YEREL

1500 KİŞİLİK SPOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!