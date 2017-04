YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Avrupa, Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bıraktı"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Avrupa'nın, Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bıraktığını ifade ederek, "Yalnız bırakmak şöyle dursun, her zaman söylediğimiz gibi terörün kuluçka merkezi Avrupa'dır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder referandum çalışmaları kapsamında Selçuklu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti heyeti Selçuklu Mahallesinde büyük bir coşku ile karşılanırken burada ilk konuşmayı İlçe Başkanı Güder yaptı. 17 Nisan'da milletin daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağını aktaran Güder, referanduma sayılı günler kala 'oy kullanın' çağrısını yineledi. Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, AK Partinin bugüne kadar 11 seçim gerçekleştirdiğini belirterek, "Çok şükür her seçimde Malatya halkı, Battalgazi halkı, Selçuklular kendi üzerine düşeni hakikaten en güzel şekilde yerine getirdi. Milletimiz, her seçimde kendisine yakışanı ve yaraşanı yaptı. Dolayısıyla inşallah 16 Nisan'da da sandığa gideceksiniz ve 'evet' mührünü sandıklara vuracaksınız" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkati çekti. Avrupa'nın Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bıraktığını vurgulayan Başkan Çakır, "Biz çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Artık Türkiye'nin darbelerle zaman kaybetmeye tahammülü yok. Dünya yeniden şekilleniyor. Süper güçler ise adeta bir yarış içerisinde ve en büyük kabusları Türkiye'nin büyümesi. İşte bunun içindir ki ülkemizle bu kadar uğraşıyorlar. Avrupa Türkiye'yi Suriye'de, Irak'ta, PKK ile mücadelede yalnız bırakmıştır. Yalnız bırakmak şöyle dursun, her zaman söylediğimiz gibi terörün kuluçka merkezi Avrupa'dır. Dolayısıyla güçlü bir Türkiye için, terörle daha güçlü mücadele edebilmek için yeni sistem elzemdir diyoruz" dedi. Son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, referandumun önemine dikkat çekerek AK Parti döneminde yapılan hizmetleri anlattı.

Şahin, "Bizden önceki dönemlere baktığınızda bu hizmetlerin hiçbirini göremezsiniz. Peki bunu nasıl başardık? Bugüne kadar kim milletin işine burnunu soktuysa sizlerden aldığımız güçle onları hizaya getirdik. Hizaya getirirken de onların haklarını gasp etmedik. Milletten gasp ettikleri hakları tekrar size iade ettik. İşte bundan rahatsızlık duyuyorlar. Bunun için 'hayır' kampanyası başlatıyorlar" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



10.04.2017 18:11:52 TSI

NNNN