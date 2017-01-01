10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tosya'da Polis Haftası kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:05
Tosya'da Polis Haftası kutlandı
Tosya'da Polis Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Tosya Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya ilçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, Tosya ilçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, emniyet personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından Tosya ilçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, Türk polisinin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli ve hassas görevleri yerine getirdiğini belirterek, "Bu görevi yaparken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasa ve demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerini korumaya büyük önem vermektedir" dedi.
Konuşmanın ardından Tosya İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile diğer törene katılan davetlileri, ilçe Emniyet Müdürlüğü binasında tebrikleri kabul etti.
(SDA-RFK-Y)

10.04.2017 18:12:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Cide'de polis haftası etkinlikleri başladı
YEREL

CİDE'DE POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Pınarbaşı'nda Polis Haftası kutlandı
YEREL

PINARBAŞI'NDA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
Kastamonu'da polis haftası kutlandı
YEREL

KASTAMONU'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Alman çift bisikletle dünya turunda
YEREL

ALMAN ÇİFT BİSİKLETLE DÜNYA TURUNDA
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis:
YEREL

BBP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YELİS:

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Cide Emniyetinden asayiş uygulaması
YEREL

CİDE EMNİYETİNDEN ASAYİŞ UYGULAMASI
ICOMOS, 5 bilimsel komite çalışmasını Kastamonu'da yapacak
YEREL

ICOMOS, 5 BİLİMSEL KOMİTE ÇALIŞMASINI KASTAMONU'DA YAPACAK
Ilgaz'da kayak sezonu sona erdi
YEREL

ILGAZ'DA KAYAK SEZONU SONA ERDİ
Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!