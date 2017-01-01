10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DTO Başkanı Erdoğan'dan K belgesi sahiplerine çağrı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:11
DTO Başkanı Erdoğan'dan K belgesi sahiplerine çağrı
DTO Başkanı Erdoğan'dan K belgesi sahiplerine çağrı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2017 yılında 'K belgesi' yenileyecek olanlara çağrıda bulundu.
DTO Başkan Uğur Erdoğan, ticari araçlar ile gerçek ve tüzel kişilere yük taşıması yapan araçlar için zorunlu tutulan 'K' türü yetki belgesinin süre uzatım tarihleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
2 bin 500 civarındaki K türü yetki belgelerinin yenileneceğini belirten Erdoğan, 5 yılda bir yenilenen belgelerin günü geçmeden işleme alınması gerektiğini söyledi.
Denizli Ticaret Odasının K türü yetki belgeleri ile ilgili işlemleri yürütmeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, "2006 yılında düzenlediğimiz yetki belgelerinin ilk süre uzatım işlemleri 2012 yılında tamamlanmıştır. 5 yılda bir yapılan yenileme işlemleri 2017 yılı içerisinde de yoğun bir şekilde devam edecektir. Yenileme işlemleri, yetki belgelerinin üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminin 60 gün öncesinde başlamakta, 60 günlük süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Yoğun bir işlem dönemi yaşanacağından yetki belgesi sahiplerinin belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol ederek odamıza başvurmaları gerekmektedir" dedi.
(MT-

10.04.2017 18:18:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Denizli'de referandum bilgilendirme merkezine yoğun ilgi
YEREL

DENİZLİ'DE REFERANDUM BİLGİLENDİRME MERKEZİNE YOĞUN İLGİ
&quot;Piyasalar 16 Nisan'ı güçlü şekilde satın almaya başladı&quot;
YEREL

"PİYASALAR 16 NİSAN'I GÜÇLÜ ŞEKİLDE SATIN ALMAYA BAŞLADI"
Büyükşehir'den Bahar Konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ, DENİZLİ'DE

Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!