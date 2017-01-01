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Başkan Özgüven emniyet mensuplarıyla bir araya geldi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı münasebetiyle emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Ereğli Belediyesi tarafından organize edilen programa Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Emniyet Müdürü Hakan Uzun, protokol mensupları ve polis memurları katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven burada yaptığı konuşmada, "Canımızı emanet ettiğimiz polislerimiz ülkemizin can damarlarıdır. Emniyet mensuplarımız gece gündüz demeden halkın güvenliği ve huzuru için canla başla çalışıyorlar. Çok kutsal bir görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. İçerden ve dışarıdan gelen tehditlere karşı hiç tereddüt etmeden canlarını ortaya koyuyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünde tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi iletiyor, şehit polislerimiz başta olmak ebediyete intikal eden emniyet mensuplarımızı minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Ereğli Emniyet Müdürü Hakan Uzun da, "Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan ve bu programı düzenleyen Belediye Başkanımız Özkan Özgüven'e ve ekibine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(EÇ-FM-Y)



10.04.2017 18:24:36 TSI

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