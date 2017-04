YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaçam'da Polis Haftası kutlandı

Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Alaçam ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlama programı düzenlendi.

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde program düzenlendi. Programa Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, Jandarma Başçavuş Muammer Pehlivan, Belediye Başkanı Hadi Uyar, Cumhuriyet Savcısı Aziz Kacaağa, Cumhuriyet Savcısı Emredoğan, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Komiser Yardımcısı Ayhan Meral, emniyet mensupları, daire amirleri, siyasi parti başkanları, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, "Polis teşkilatımız, mesai kavramı tanımaksızın kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar sayesinde ise huzurlu ve güvenli bir şekilde rahatça yaşamımızı sağlamaktayız. Emniyet teşkilatımızın haftasını kutluyor, ülkemizde huzur, güven ortamının ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi polislerimize şükranlarımı arz ediyor, halen görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ise, "Bugün polisimizin yapmış olduğu operasyonlar dünyanın her tarafında takdirle karşılanıp her zaman ve zeminde konuşulmaktadır. Bu teşkilat her zaman bu insanların yanında yer almıştır. Bu insanlara hizmet ederken de şehit ve gaziler vermiştir. Bu vesile ile şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar dilerim" diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü etkinlikleri yapılan ikramla son buldu.

10.04.2017 18:35:54 TSI

