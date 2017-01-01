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Hakkari polisinden şehir turu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ile süslenen zırhlı araçlar şehir turu attı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araçlar Türk bayrakları ile şehir turu attı. Siren sesleri ile çarşı merkezinden geçen onlarca zırhlı aracı gören bazı vatandaşlar ise, Polis Haftasından habersiz olan biteni öğrenmeye çalıştı.

Çarşı merkezinden çevre yoluna, oradan da emniyete geçen araçları bazı vatandaşları bazılar yol kenarında bazıları ise evlerinin balkonlarında izlediler.

(FT-MSA-Y)



10.04.2017 18:36:24 TSI

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