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Trabzon'da Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Valilik Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Törene Vali Yücel Yavuz'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Songül Erdem, emniyet teşkilatı mensupları ile şehit aileleri ve yakınları hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Yücel Yavuz törene katılan şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Törenin ardından Vali Yücel Yavuz İl Emniyet Müdürü A. Hakan Arıkan ve beraberindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarını makamında kabul etti. Vali Yücel Yavuz daha sonra şehit ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vali Yavuz "Emniyet güçlerimiz; Anayasa ve kanunlara sadakatle, hukuka riayetten ayrılmadan, üstün vazife azmiyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve refah içinde yaşaması için gece-gündüz fedakârca çalışmaktadır. Özelde ilimizde, genelde ise aziz vatanımızda suçu önleyici tedbirler almak, faillerin adalete teslim edilmesini sağlamak, huzur ve asayişini tesis etmek için çaba sarf eden Emniyet Teşkilatı mensubu polislerimiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek vatandaşımızın huzurlu, mutlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Bu vesileyle, şehadet mertebesine erişmiş kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(BK-ÖS-Y)



10.04.2017 18:46:16 TSI

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