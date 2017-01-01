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Kulu'da Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törene Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdür ve amirleri, gazi ve emekli polisler ile Kulu Polis Teşkilatı mensupları katıldı. Öğle saatlerinde ise yemek programı düzenlendi. Yemekte, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Emniyet Müdür Vekili İbrahim Orhan birer konuşma yaparak şehit olan polislere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, emekli olan polislere de uzun, sağlıklı ömür dileklerinde bulundular.

(ÖK-FM-Y)



10.04.2017 18:53:07 TSI

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