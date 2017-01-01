10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yerli ve yabancı turistler için başlatılan Yeşilyurt kent Parkı yapımı sürüyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:47
Yerli ve yabancı turistler için başlatılan Yeşilyurt kent Parkı yapımı sürüyor
Yerli ve yabancı turistler için başlatılan Yeşilyurt kent Parkı yapımı sürüyor
- Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
- "Yerli ve yabancı turistleri Yeşilyurt Kent Parkta ağırlayacağız"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kent Parkın kapılarını yakın bir zamanda açacaklarını ifade ederek, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi eşsiz güzelliklere sahip ilçemize hakim bir noktada ağırlayarak en güzel hizmeti vereceğiz" dedi.
Başkan Polat, Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Birim Müdürleriyle birlikte sosyal tesis, kafe-restaurant, yeşil alanlar, kamelyalar, oturma ve yürüyüş alanları ve görsel zenginliğe sahip şelalesiyle 25 dönüm alan üzerine hizmete girecek olan 'Yeşilyurt Kent Park' inşaat alanında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Polat, 10 Milyon TL'yi bulan Yeşilyurt Kent Park projesine Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 6 Milyon TL'lik destek sağladığını söyledi. Proje ile ilçede alternatif sosyal alanların yanı sıra bir cazibe merkezi oluşturulması da hedeflendiğini anlatan Polat, projenin yakın bir zamanda hizmete gireceğini ifade etti. Projesinin bütün aşamalarını yakından takip ettiklerini ve kusursuz bir şekilde tamamlanmasına özen gösterdiklerini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Polat, "Her yönüyle farklı ve modern bir anlayışa sahip Yeşilyurt Kent Park projemizi yakın bir zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kentimizin ve ilçemizin geleceğine yönelik hazırlanan projemiz bölgemizin yapısına canlılık kazandıracaktır. Kent merkezi, eski Çırmıktı, Beylerderesi Vadisi ve ilçemizin birçok güzellikleri buradan çok net görülebiliyor. Dört katlı sosyal tesis binası, kafe-restaurant, rekreasyon alanları, sekili şekilde oluşacak parklar, kamelyalar, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının yer aldığı projeye büyük bir titizlik gösteriyoruz. Projemizin park alanı (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılırken, sosyal tesis binayı ise biz tamamladık. Geleceğe yönelik tasarlanan, farklı mimari yapısı ve özellikleriyle dikkat çekici ayrıntılara sahip projemiz için kendi kaynaklarımızı kullanırken diğer kaynaklarından da yararlandık" dedi. Yeşilyurt İlçesini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistleri çok güzel bir mekanda ağırlayacaklarını dile getiren Başkan Polat, "Yılın her mevsiminde eşsiz bir güzelliğe sahip ilçemiz çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. İlçemizi ziyarete gelenleri doğa güzellikleri yakından görebilecekleri tepe bir noktada inşa ettiğimiz Yeşilyurt Kent Parkımızda ağırlayacağız. Yeşilyurt ilçemiz doğası ve yeşil alanlarıyla çok farklı bir yapıya sahip, göreve geldiğimiz günden beri yeşil alanları korumak, vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri, çocuklarımızın eğlenebilecekleri alanları arttırıyoruz. "Yeşilyurt Kent Park" projemizi de bu anlayışa uygun olarak hizmete sunacağız. Bizim amacımız; nitelikli ve kalıcı hizmetlerle ilçemizin değerini artırıp, öncelikle bölgede sonra da Türkiye'de örnek alınacak bir kimliğe bürünmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
Başkan Polat, Yeşilyurt Kent Parktaki inceleme ziyaretinin ardından Abdulgaffar Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilyurt ilçesini ortak akıl anlayışı çerçevesinde geleceğe taşımak için muhtarların, esnafların ve vatandaşların düşüncelerine her zaman önem verdiklerini aktaran Polat, belediye hizmetlerini anlatarak, üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili bilgileri paylaştı.
(BT-SD-Y)

10.04.2017 18:55:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

10 öğrenciye TÜBİTAK desteği
YEREL

10 ÖĞRENCİYE TÜBİTAK DESTEĞİ
7 Nisan Sağlık Haftası Malatya'da kutlandı
YEREL

7 NİSAN SAĞLIK HAFTASI MALATYA'DA KUTLANDI
Başkan Eser'den İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret
YEREL

BAŞKAN ESER'DEN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET
Başkan Gürkan Ataköy Mahallesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN ATAKÖY MAHALLESİNDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR:
AK Parti'de referandum çalışmaları
YEREL

AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Büyükşehir Meclisi Çarşamba günü toplanıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR
Öğrenciler kendi hazırladıkları sanatsal eserleri sergiledi
YEREL

ÖĞRENCİLER KENDİ HAZIRLADIKLARI SANATSAL ESERLERİ SERGİLEDİ
Büyükşehir aile için de engel tanımıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR AİLE İÇİN DE ENGEL TANIMIYOR
Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluğu garantilemek istiyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEMEK İSTİYOR
Büyükşehir 3 mahallede asfalt çalışması yapıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 3 MAHALLEDE ASFALT ÇALIŞMASI YAPIYOR
CHP'de referandum çalışmaları
YEREL

CHP'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI 5-14 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK
Arguvan Belediyespor ile İnönü Üniversitesi play- aut maçında karşılaşacak
YEREL

ARGUVAN BELEDİYESPOR İLE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PLAY- AUT MAÇINDA KARŞILAŞACAK
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Yeşilyurt Belediyespor'da olağanüstü kongre gündemde
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE GÜNDEMDE
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ZİRAİ DON UYARISI
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Evkur Yeni Malatyaspor 7 maç sonra kaybetti
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!