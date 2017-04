YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yerli ve yabancı turistler için başlatılan Yeşilyurt kent Parkı yapımı sürüyor

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yapımı tamamlanan Yeşilyurt Kent Parkın kapılarını yakın bir zamanda açacaklarını ifade ederek, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi eşsiz güzelliklere sahip ilçemize hakim bir noktada ağırlayarak en güzel hizmeti vereceğiz" dedi.

Başkan Polat, Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Birim Müdürleriyle birlikte sosyal tesis, kafe-restaurant, yeşil alanlar, kamelyalar, oturma ve yürüyüş alanları ve görsel zenginliğe sahip şelalesiyle 25 dönüm alan üzerine hizmete girecek olan 'Yeşilyurt Kent Park' inşaat alanında incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Polat, 10 Milyon TL'yi bulan Yeşilyurt Kent Park projesine Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 6 Milyon TL'lik destek sağladığını söyledi. Proje ile ilçede alternatif sosyal alanların yanı sıra bir cazibe merkezi oluşturulması da hedeflendiğini anlatan Polat, projenin yakın bir zamanda hizmete gireceğini ifade etti. Projesinin bütün aşamalarını yakından takip ettiklerini ve kusursuz bir şekilde tamamlanmasına özen gösterdiklerini sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Polat, "Her yönüyle farklı ve modern bir anlayışa sahip Yeşilyurt Kent Park projemizi yakın bir zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kentimizin ve ilçemizin geleceğine yönelik hazırlanan projemiz bölgemizin yapısına canlılık kazandıracaktır. Kent merkezi, eski Çırmıktı, Beylerderesi Vadisi ve ilçemizin birçok güzellikleri buradan çok net görülebiliyor. Dört katlı sosyal tesis binası, kafe-restaurant, rekreasyon alanları, sekili şekilde oluşacak parklar, kamelyalar, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının yer aldığı projeye büyük bir titizlik gösteriyoruz. Projemizin park alanı (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılırken, sosyal tesis binayı ise biz tamamladık. Geleceğe yönelik tasarlanan, farklı mimari yapısı ve özellikleriyle dikkat çekici ayrıntılara sahip projemiz için kendi kaynaklarımızı kullanırken diğer kaynaklarından da yararlandık" dedi. Yeşilyurt İlçesini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistleri çok güzel bir mekanda ağırlayacaklarını dile getiren Başkan Polat, "Yılın her mevsiminde eşsiz bir güzelliğe sahip ilçemiz çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. İlçemizi ziyarete gelenleri doğa güzellikleri yakından görebilecekleri tepe bir noktada inşa ettiğimiz Yeşilyurt Kent Parkımızda ağırlayacağız. Yeşilyurt ilçemiz doğası ve yeşil alanlarıyla çok farklı bir yapıya sahip, göreve geldiğimiz günden beri yeşil alanları korumak, vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri, çocuklarımızın eğlenebilecekleri alanları arttırıyoruz. "Yeşilyurt Kent Park" projemizi de bu anlayışa uygun olarak hizmete sunacağız. Bizim amacımız; nitelikli ve kalıcı hizmetlerle ilçemizin değerini artırıp, öncelikle bölgede sonra da Türkiye'de örnek alınacak bir kimliğe bürünmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, Yeşilyurt Kent Parktaki inceleme ziyaretinin ardından Abdulgaffar Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilyurt ilçesini ortak akıl anlayışı çerçevesinde geleceğe taşımak için muhtarların, esnafların ve vatandaşların düşüncelerine her zaman önem verdiklerini aktaran Polat, belediye hizmetlerini anlatarak, üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili bilgileri paylaştı.

