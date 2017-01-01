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7 Nisan Sağlık Haftası Malatya'da kutlandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 7-13 Nisan Sağlık Haftası Malatya'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Malatya Park AVM önünde düzenlenen program kapsamında stantlar kurularak vatandaşlara sağlıklı yaşamın kuralları konusunda bilgi verildi.

Programa Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Halk Sağılı Müdürü Dr. Kemal Şener ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, bu yıl Sağlık Haftasında "Konuşup, Paylaşalım" sloganıyla Depresyon konusunun ana tema olarak belirlendiğini ifade ederek, "Depresyon her yaştan insanı etkileyen ve dünyanın her yerinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Depresyon İnsanların en basit yaşamsal faaliyetlerini idame ettirmelerine dahi etki ederek aile, iş ve tüm sosyal çevre ile ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Bizler Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak ilimizde sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneler birliği genel sekreterliği ile birlikte Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri çerçevesinde özellikle bu yıl seçilen ana tema Depresyon Hastalığı ve bunun yanında toplumda çok sık görülen ve önceden alınacak tedbir ve yaşam tarzı değişiklikleriyle belki de hiç yaşamayacağımız Diyabet, Kardiyo vasküler hastalıklar, sigara bağımlılığı gibi sağlık sorunları hakkında halkımıza yönelik farkındalık çalışmalarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Sağlık Haftasını kutlayarak, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çekerek, Türkiye'de sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile Türkiye'deki sağlık gelişimlerini hayretle izlediğini vurgulayarak, birçok ülkenin sağlık konusunda Türkiye'den bilgi aldığını aktardı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, organ bağışına destek olmak adına organlarını bağışladı.

(BT-Y



10.04.2017 19:20:39 TSI

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