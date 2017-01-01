YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 10 öğrenciye TÜBİTAK desteği

10 öğrenciye TÜBİTAK desteği



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesinde eğitim gören 8'i tıp fakültesinde, 2'si ise fen edebiyat fakültesinden olmak üzere 10 öğrenci, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Projelerin genel koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, emeği geçen öğrenci ve danışmanları tebrik etti.

Malatya'daki İnönü Üniversitesinde eğitim gören 10 öğrenci, TÜBİTAK'tan proje desteği almaya hak kazandı. Aynı zamanda Proje Genel Koordinatörü olan Başhekim Prof. Dr. Hakan Parlakpınar kabul edilen projelerle ilgili açıklama yaptı. Önceki yıllarda TÜBİTAK desteği alan projelere bakıldığında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin birinci sırada olduğunu belirten Parlakpınar, emeği geçen öğrenci ve danışmanları tebrik etti. Proje desteği almaya hak kazanan öğrencilerin 8'i tıp fakültesinde, 2'si ise fen edebiyat fakültesinde eğitim görüyor.

(CÖ-Y



10.04.2017 19:21:44 TSI

NNNN

