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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de Saraçlar Caddesi'ne güneş enerjili şarj bank ile çiçek treni

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:21
Edirne'de Saraçlar Caddesi'ne güneş enerjili şarj bank ile çiçek treni
Edirne'de Saraçlar Caddesi'ne güneş enerjili şarj bank ile çiçek treni

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve piyasa fiyatının çok altına mal edilen güneş enerjili şarj bank Saraçlar Caddesindeki yerini aldı.
Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Saraçlar Caddesinde 150 Watt güneş paneli, bir adet şarj regülatörü ve bir adet 150 Watt invertör ve 2 adet akünün bulunduğu sistem, vatandaşlara güneş enerjisi ile aynı anda 4 adet cep telefonunun şarj edilebilme imkânı sunuldu.

"Vatandaşlar telefonunu şarj edebilecek"
Edirne Belediyesi olarak Edirnelilere daha keyifli alanlar yaratmaya çalıştıklarını ve bu konuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Recep Gürkan, "Güneş enerjili şarj bankta vatandaşlarımız hem oturarak nefes alacak hem de telefonunu şarj etme imkanına sahip olacak. Piyasada 8 bin liraya satılan bu bankı arkadaşlarım 3 bin liraya mal etti" dedi.

"Edirne halkına emanet"
Gürkan, yapılan sistemin Edirne halkına emanet edildiğini vurgulayarak, "Halkımızdan buna sahip çıkmalarını özellikle istiyorum. Bunlara zarar verilmemesi gerekir. Edirne Halkını duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Başkan Gürkan daha sonra Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kendi imkanlarıyla, ellerinde bulunan malzemelerle tasarladığı çiçek trenini inceledi. Çiçek trenini hakkında bilgi veren Gürkan, çiçek trenini de bulunan çiçeklerin mevsime göre değişeceğini söyledi.
(AC-MEF-Y)

10.04.2017 19:29:50 TSI
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