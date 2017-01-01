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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Belediye'den su kesintisi açıklaması yapıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:26
Belediye'den su kesintisi açıklaması yapıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa ilçesinde bazı mahallelerde 7 Nisan 2017 ile 09.04.2017 tarihleri arasında yaşanan su kesintisiyle alakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden basın açıklaması yapıldı.
Belediye'den yapılan açıklamada, "07 Nisan 2017 tarihinde saat 15.15'de Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesinin su ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Muratlı Aşağısevindikli İçme Suyu Terfi Merkezindeki SCADA ölçüm istasyonunun uyarısı ile ana isale hattı üzerinde basınç kaybının olduğu anlaşılmıştır. Ekiplerimizce yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 800 milimetre çapındaki CTP isale hattı üzerinde Süleymanpaşa istikametinde 8. kilometrede tren yolu altı geçiş noktasındaki dönüş dirseğinde arıza olduğu tespit edilmiştir. TESKİ Genel Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri ivedilikle arıza noktasına iş makinesi, tamiratta kullanılabilecek her türlü ekip ve ekipmanlar ile yedek parçaları ulaştırılarak zaman kaybetmeden çalışmalara başlamıştır. Yapılan kazı sonucunda arıza oluşturan dirseğin standart bir parça olmadığı, özel bir imalat gerektirdiği görülmüş ve yerinde yeni çelik malzemeden özel bir dirsek imalatı yapılmıştır. Bütün zorlu koşullara rağmen çalışmalar 8 Nisan 2017 tarihinde saat 22.00 sularında tamamlanmıştır. Ancak yapılan dirsek dönüş imalatının hat üzerindeki iç basıncı karşılaması için dirseğin olduğu noktaya beton tespit kitlesi yapılması gerekli görülmüştür. Bu nedenle bu bölgeye 30 metreküp C40 sınıfında hızlı priz alıcı özel katkılı beton dökülmüştür. Tüm bu çalışmalar sırasında Muratlı Tren Gar İstasyon Şefliği ile görüşülerek beton döküm süresince herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için tren geçişleri geçici olarak durdurulmuştur. Atılan betonun mukavemetini kazanması ile 9 nisan 2017 sabah saat 05.45 itibariyle kademeli olarak hatta su verilmeye başlanmıştır. 30 kilometre uzunluğunda 800 milimetre çaplı isale hattının dolup su depolarına ulaşması yaklaşık 5 saat kadar zaman almış olup, saat 11.00 sıralarında merkezdeki 10 bin metreküplük ana depomuza su dökülmüştür. Ardından şehir şebekesi ve alt depolara su verilmeye başlanmıştır. Ancak bu noktadan beslenen ve yaklaşık 240 kilometre uzunluğunda olan şehir şebekesinin dolması ve yüksek katta bulunan abonelerimize suyun ulaşması zaman almıştır. Bu arada vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirebilmek için bazı kamu kurum ve kuruluşları ile deposu olan bazı sitelere tanker ile su takviyesinde bulunulmuştur. Ayrıca halkımızı arıza hakkında bilgilendirmek amacıyla internet sitemizden, sosyal medyadan ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan anons ile gerekli bilgilendirme ve duyurular yapılmıştır. Yaşanan bu beklenmedik arıza nedeniyle oluşan su kesintisi sonucunda halkımızın gösterdiği sabır ve hoşgörü için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
(YG-MEF-Y)

10.04.2017 19:34:01 TSI
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