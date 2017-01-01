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Personele 'farkındalık eğitimi' verildi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu Kararı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, belediye birimlerinde görev yapan personelle 'farkındalık eğitimi' verildi.

Eğitim kapsamında, hizmet verme sürecinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gelen engelli ve yaşlı vatandaşlara davranış biçimleri, karşılama ve iletişim kurma, vizyon geliştirme, engelli ve yaşlı hizmetlerine yönelik bilgi edinmelerini sağlama, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik, fiziksel, psikolojik sözlü şiddet içeren her türlü tutum ve davranışlara yönelik daha duyarlı yaklaşım bilincinin sağlanması ve engelli bireylerin toplumsal yaşama uyumları, karşılaştıkları sorunların oluşturduğu psikolojik travmaların en aza indirgenmesi konulu "farkındalık eğitimi" düzenlendi. Üç oturumdan oluşan eğitim, Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanı Talat Atay'ın, sunumunu Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Murat Yıldız'ın yaptığı eğitim, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan Recai Suvari'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

(YG-MEF-Y)



10.04.2017 19:35:29 TSI

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