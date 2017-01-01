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Jandarmadan emniyet müdürünü duygulandıran sürpriz

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:33
Jandarmadan emniyet müdürünü duygulandıran sürpriz

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıldönümünde Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'yı ziyaret eden Muğla İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, vatani görevini komando olarak yapan Çetinkaya'ya 22 yıl önceki fotoğraflı künye defterini hediye etti.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan'ın yanı sıra Komutan Yardımcıları Jandarma Albay Numan Öksüz, Jandarma Albay Erol Ürküt, İdari Kısım Amiri Jandarma Astsubay Başçavuş Yaşar Arslan ile Jandarma Astsubay Çavuş Semiye Adakçı ve Uzman Jandarma Çavuş Erkan Börekçi de hazır bulundu. Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan yaptığı konuşmada, "Kahraman Türk Polis Teşkilatı'nın Muğla İl Emniyet Müdürlüğü camiası olarak 172 yıldır milletimizin emrinde görev yapıyorsunuz. Biliyoruz ki siz de bir zamanlar jandarma olarak teşkilatımız bünyesinde görev yaptınız. Jandarma Komando Okulunda eğitiminizi başarı ile tamamladınız. O geçmiş günlerin hatırasına Jandarma Komando Brövesini sizlere takdim etmek istiyorum. Kardeş kurum olarak, Jandarma Teşkilatı olarak 172'nci yılınızı kutluyorum" dedi.
İl Jandarma Komutanı Albay Özfidan, Emniyet Müdürü Çetinkaya'nın yakasına komando brövesini takarken, komando beresi ve komando bıçağı da hediye etti. Sürprizinin bununla bitmediğini söyleyen Albay Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın 22 yıl önce komando jandarma asteğmen olarak terhis olduğuna dair fotoğraflı künye defterinin çerçeveli renkli fotokopisini hediye etti.

"Çok duygulandım"
Albay Özfidan'ın sürprizleri karşısında duygulu anlar yaşayan Emniyet Müdürü Çetinkaya, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında en güzel hediyenin askerlik anılarının tekrar canlanması olduğunu belirtti. Çetinkaya, "Jandarma ve polis iki kardeş kurumdur. Bizim tek amacımız vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve vatandaşımızın huzuru. Bu görevi yürütürken uyum içinde, birlik ve beraberlik içinde yürütüyoruz. 22 yıl önce vatani görevimi tamamladıktan yıllar sonra terhis olduğuma dair fotoğraflı künye defteri, benim en özel anılarım arasında yer alacak" dedi.
(BT-CC-Y)

10.04.2017 19:41:20 TSI
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