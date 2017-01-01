10 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Şahin: "Türkiye sağlık turizminde Avrupa'da başa güreşiyor"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:35
Şahin: "Türkiye sağlık turizminde Avrupa'da başa güreşiyor"
Şahin: "Türkiye sağlık turizminde Avrupa'da başa güreşiyor"

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Dışişleri Bakanlığı çatısı altında, Ekonomi, Kültür ve Turizm, Kalkınma, Gençlik ve Spor ile Sağlık bakanlıkları tarafından desteklenen, Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı (HESTOUREX), ANFAŞ Expo Center'da açıldı. Fuara Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya'dan özel ve kamu hastanelerinin temsilcileri katıldı.
Açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı fuara 150 ülkeden 4 bin alım heyeti katıldı. Fuara Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda katılan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den katılan özel ve kamu hastaneleri muhataplarıyla önemli görüşmeler yaptı ve iş bağlantıları kurdu. Fuarın beklentilerin üzerinde bir katılıma sahne olduğunu söyleyen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ilk kez düzenlenen bir fuar için potansiyelin çok iyi olduğunu ifade etti. Şahin şunları söyledi:

"Türkiye sağlık turizminde Avrupa'da başa güreşiyor"
"Türkiye dünyada sağlık merkezi olma yönünde son yıllarda büyük adımlar attı. Alt yapısını yeniliyor ve üst seviyede sağlık personeli yetiştiriyor. Sağlık turizminde dünyada üst sıralarda yer alırken, Avrupa'da ise başa güreşiyoruz. Robotik cerrahiden organ nakline, estetikten onkolojiye kadar ülke tıbbımız oldukça iyi durumda. Üstelik tedavi için gelen hastalar sadece iyi tedavi ile değil konforlu bir ortamla da karşılaşıyorlar. Ülkemize pek çok ülkeden yaklaşık 750 bin kişi tedavi olmak için geliyor. Fuarın açılışında yapılan konuşmalarda burada yapılacak görüşmeler sonunda yaklaşık 15 milyar dolar civarında bağlantı yapılmasının beklendiği söylendi. Trakya olarak bu pastadan çok küçük bir pay alıyoruz. Bu tür organizasyonlara katılarak firmalarımızın yeni işler bağlamasını, hastanelerimizin farklı ülkelerden gelen ve hastalıklarına çare arayan insanlara daha çok hizmet vermesini amaçlıyoruz. Hedef pazarımız özellikle Balkan coğrafyası olacaktır. Hali hazırda Balkan ülkelerinden gelen insanlar daha çok İstanbul'u tercih ediyor. Artık Trakya'nın da iyi bir sağlık altyapısı var. Niçin biz bu insanları bölgemize çekmeyelim ve o paraları biz kazanmayalım? Bu konuda kamu ve özel hastanelerimizle birlikte hareket edeceğiz."

Trakya Standını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti
Fuarın açılış gününde Trakya standı oldukça yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne oldu. Fuarın açılışını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra stantları ziyaret etti. Trakya standına da konuk olan Çavuşoğlu, katılımcı sağlık çalışanları ile sohbet etti ve bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Trakya standını eski bakanlardan Bülent Akarcalı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatih Hasdemir, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hüsnü Kapu ziyaret etti.
Fuar kapsamında Trakyalı kamu ve özel hastane temsilcileri 200'e yakın yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Birçok kent, belediye, birlik, sivil toplum kuruluşu, kalkınma ajansı ve şirketin stant açtığı fuar, 9 Nisan Pazar günü sona erdi.
(HLD-MEF-Y)

10.04.2017 19:42:38 TSI
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