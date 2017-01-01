10 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Polis Haftası kutlamaları

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:39
Polis Haftası kutlamaları
Polis Haftası kutlamaları

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis teşkilatının kuruluşunun 172. Yıl dönümü ve polis haftası münasebetiyle Tekirdağ polisevinde kokteyl düzenlendi.
Polis teşkilatının kuruluşunun 172. Yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi olan Süleymanpaşa'da bulunan polisevinde kokteyl düzenlendi. Polisevinde düzenlenen kokteyle Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, Vali Yardımcıları Lütfullah Gürsoy, Tayyar Şaşmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ Aile ve Sosyla Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ve çok sayıda polis memurları katıldı.
(HLD-MEF-Y)

10.04.2017 19:46:04 TSI
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