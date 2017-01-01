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Düzeltme....Simav'da voleybol turnuvası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:40
Düzeltme....Simav'da voleybol turnuvası
Düzeltme....Simav'da voleybol turnuvası
- Simav Belediyesi tarafından düzenlenen özel voleybol turnuvasında Kelemyenice voleybol takımı şampiyon oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Düzeltme
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, Kelemyenice voleybol takımının şampiyon olması ile sona erdi. 12 takımın katılımı ile yapılan turnuva, voleybol severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'daki spor severlerin tüm isteklerini dikkate alarak destek olduklarını ifade etti. Özkan " Voleybol turnuvasına katılan takımların gösterdikleri mücadele karşısında, sanki Türkiye kupası havasını yaşadık. Turnuva takımlarının maçlarını zevkle ve heyecanla izledik, Bu organizasyonun takip ve düzenini sağlayan Mustafa Sapmaz'a teşekkür ediyor, katılan takım ve sporcularını tebrik ediyorum" dedi.
Simav Gençlik hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Voleybol turnuvasına katılan takımların kurallı ve centilmen davranışlarının örnek olduğunu söyledi. Sapmaz " Saat 01,30'da tamamlanan final müsabakası, Kazcıoğlu voleybol takımı ile Kelemyenice voleybol takımları arasında yapıldı. Kelemyenice voleybol takımı müsabakayı 3-2 kazanarak, turnuvanın şampiyonu oldu, 2'inci Kazcıoğlu voleybol takımı olurken, 3'üncü Simav Mehteran voleybol takımı, 4'üncü ise Çitgöl voleybol takımı oldu. Fair Play kupası Perşembe Yareni voleybol takımına verildi" dedi. Müsabakalar sonunda, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan derece alan takımlara kupa ve madalyalarını verdi. (MEİ-EFE)

10.04.2017 19:47:32 TSI
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