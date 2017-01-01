YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzeltme....Simav'da voleybol turnuvası

Düzeltme....Simav'da voleybol turnuvası

- Simav Belediyesi tarafından düzenlenen özel voleybol turnuvasında Kelemyenice voleybol takımı şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Düzeltme

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, Kelemyenice voleybol takımının şampiyon olması ile sona erdi. 12 takımın katılımı ile yapılan turnuva, voleybol severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'daki spor severlerin tüm isteklerini dikkate alarak destek olduklarını ifade etti. Özkan " Voleybol turnuvasına katılan takımların gösterdikleri mücadele karşısında, sanki Türkiye kupası havasını yaşadık. Turnuva takımlarının maçlarını zevkle ve heyecanla izledik, Bu organizasyonun takip ve düzenini sağlayan Mustafa Sapmaz'a teşekkür ediyor, katılan takım ve sporcularını tebrik ediyorum" dedi.

Simav Gençlik hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Voleybol turnuvasına katılan takımların kurallı ve centilmen davranışlarının örnek olduğunu söyledi. Sapmaz " Saat 01,30'da tamamlanan final müsabakası, Kazcıoğlu voleybol takımı ile Kelemyenice voleybol takımları arasında yapıldı. Kelemyenice voleybol takımı müsabakayı 3-2 kazanarak, turnuvanın şampiyonu oldu, 2'inci Kazcıoğlu voleybol takımı olurken, 3'üncü Simav Mehteran voleybol takımı, 4'üncü ise Çitgöl voleybol takımı oldu. Fair Play kupası Perşembe Yareni voleybol takımına verildi" dedi. Müsabakalar sonunda, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan derece alan takımlara kupa ve madalyalarını verdi. (MEİ-EFE)



10.04.2017 19:47:32 TSI

NNNN

