Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İdris İzer yönetimindeki 01 CEG 92 plakalı tır, Simav Gediz karayolu üzerindeki, Şaphane Hasanlar Mahallesi Kavşağında, Mehmet Güngör (47) yönetimindeki 43 EU 353 plakalı özel otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Güngör (47) 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. (MEİ-EFE)
10.04.2017 19:51:20 TSI
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