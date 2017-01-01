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500 Çini sanatı eseri büyük ilgi gördü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:49
500 Çini sanatı eseri büyük ilgi gördü
500 Çini sanatı eseri büyük ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Pestilci Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kaşi Seramik ve Çini Atölyesi kurs eğitmeni ve çini sanatçısı Sümeyra Bilgin Gündoğdu ve 10 kursiyerin yaptığı eserler düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Kdz Ereğli ve bölgenin tek çini atölyesi Kaşi Seramik 4. Çini Sanatı Sergisi'ni bu gün Atatürk Kültür Merkezi Osman Zeki Oral sergi salonunda açtı.
Serginin açılışını Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile Pestilci Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şaban Pestilci birlikte yaptı.

Uysal : "Bu tür projeleri destekleyeceğiz"
Açılışta konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Çini sanatının yaşatılması için verdikleri emeklerden dolayı Kaşi Seramik ve Çini Atölyesi'ne teşekkür etti. Uysal açılışta yaptığı konuşmada;
"Özellikle hocamızı ve çalışmaya katılan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel çalışmalarda bir araya gelmek üzere başarılarının devamını diliyoruz. Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak yanlarındayız. Projelerini destekleyeceğiz. Daha güzel ortamlarda çalışma yapabilmesi için yeni mekanlar yaratmak için hep beraber olalım diyorum" dedi.

Çaturoğlu "Bizimde içimizde bir sanat tutkusu var"
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise kendisininde sanata ilgi duyduğunu belirterek böyle güzel eserlerin sergilendiği sergide bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Çaturoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Ben öncelikle değerli hocamızı tebrik ediyorum. Bölgede ilk ve tek olan bir sanatı hem icra ediyor, hem de öğrencilerine öğretmek suretiyle bugün böyle güzel bir sergi açılışında bizi buluşturdu. İnsanlar bizi hep siyasetçi yönümüzle hatırlarlar ama bizim içimizde de bir sanat tutkusu var. İnşallah şimdi bu nadide eserleri hep beraber seyredeceğiz. Biz de elimizden gelen ne olursa, Zonguldak milletvekili olarak çalışmalara katkıda nasıl bulunabilirsek, her konuda yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Karadeniz Ereğli'mize ve Zonguldak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Pestilci ailesi Çini sanatını yaşatıyor
Sergideki eserlerde Selçuklu, Osmanlı ve modern çizgilerin kullanıldığını dile getiren Kaşi Seramik eğitmeni ve çini sanatçısı Sümeyra Bilgin Gündoğdu, şu ana kadar 100'ü aşkın kursiyere çini sanatını öğrettiklerini söyledi. Bilgin gazetecilere yaptığı açıklamada "Ereğli ve bölgemizde tek olan Kaşi Seramik Atölyesi olarak, değerli kursiyerlerimizle yaptığımız eserleri sergilemek ve tanıtmak istedik. Katılanlara çok teşekkür ederim. 10 kursiyerimizle birlikte hazırladığımız eserleri Atatürk Kültür Merkezi Osman Zeki Oral Sergi Salonunda çini severlere ürünlerimizi sunacağız. 500'ü aşkın eserle sergimizi açtık. Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve modern çizgilerle çalışmalar yaptık. Çalışmalarımıza eylül ayında başladık. Eylül ayından bugüne kadar bu sergiye emek verdik. Bugüne kadar 4 sergi açtık. Yüzü aşkın öğrenci yetiştirdik. Bölgede ilk ve tekiz. Pestilci Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. Sayın Mehmet Şaban Pestilci, Sayın Hasan Ali Teberoğlu ve Semih Çolak'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu sanatın yaşatılmasında onların katkıları büyüktür. Sergimiz 13 Nisan Çarşamba günü akşamına dek gezilebilecek" dedi.
Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından sergiyi gezen Milletvekili Çaturoğlu, Belediye Başkanı Uysal ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, canlı çini performansı standında çini işledi. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, çini performansının ardından, "Siyaset yapmak bundan kolay" diyerek espri yaptı. Çini sanatçısı Sümeyra Bilgin Gündoğdu ve kursiyerleri sergiyi gezen sanatseverlere kendi eserleri hakkında bilgiler verdi.
(VK-İÇ)

10.04.2017 19:57:30 TSI
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