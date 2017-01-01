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Emekliler Derneği'nden TOKİ ve Promosyon teşekkürü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:54
Emekliler Derneği'nden TOKİ ve Promosyon teşekkürü
Emekliler Derneği'nden TOKİ ve Promosyon teşekkürü

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Emekliler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi 2. Başkanı ve Köseler Mahallesi Muhtarı Saip Erarslan ilçeye emekliler için yapılacak TOKİ konutları ve promosyon uygulamaları nedeniyle AK Parti hükümeti ve yerel yöneticilere teşekkür etti.
Türkiye Emekliler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi 2. Başkanı ve Köseler Mahallesi Muhtarı Saip Erarslan, derneğin çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler verdi.
TOKİ için teşekkür etti
Dernek 2. Başkanı Saip Erarslan dar gelirli emekliler için Kdz. Ereğli İlçesi Pençes Korubaşı mevkiine yapılacak olan TOKİ konutları için büyük gayret sarf eden Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a teşekkür etti. Erarslan yaptığı açıklamada "TOKİ Türkiye emekliler derneğinin iş birliği ile 113 Şubenin başkanlarının istekleri doğrultusunda, Gıda, Tarım Bakanımız Faruk Çelik Beyin bizlere gösterdikleri teveccühle genel merkezde, şubelerde yapılan çalışmalar neticesinde dar gelirli emeklilerimize TOKİ vasıtası ile konut sahibi olabilme konusunda yardımcı oldu. İlk defa Türkiye'de 1400 konutlu TOKİ yaptılar ve dar gelirli emeklilerimize kura usulü vermeye başladılar. Bizlerde bunlardan esinlenerek Ereğli'de Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal Beyin emekliler derneğine gösterdiği ilgi ile üye yazımına başladık. Bu konuda en büyük desteği bölgemizin Milletvekili Faruk Çaturoğlu, İlçe Başkanımız Fatih Çakır, kıymetli Kaymakamımız Nazım Madenoğlu, katkı ve yardımlarıyla müracaatlarımızı yaptık. TOKİ geldi ve kuraların çekimi yapıldı, süreç devam ediyor. Eski TOKİ'nin olduğu yer Pençes Korubaşı'nda yapımına başlanacak, inşallah. İlerleyen günlerde bilgilendirme yapacağız. TOKİ konusunda Sayın Başkanımız Hüseyin Uysal ve ekibi bizlere çok yardımcı oldular, arsa temini konusunda onlar olmasaydı, biraz zorlanırdık. Çok teşekkür ediyorum, Başkanımız emeklilerin dertleriyle dertleniyor, bizlerle fikir alışverişi yapıyor" dedi.
"Derneğimiz sayesinde promosyon olayı gerçekleşti"
Uzun süredir gündemde olan emeklilere promosyon olayını Türkiye Emekliler Derneği olarak kendilerinin dile getirdiğini ve sonuç alındığını anlatan Erarslan "Günlerdir aylardır bir promosyon olayı var, bu olayın sürükleyicisi mensup olduğumuz derneğimizin Genel Merkezinde ki yöneticiler, hükümetle istişare de bulunarak bu konuda neticelendirildi, inşallah emekli abilerimiz maaş aldıkları bankaya giderek orada sözleşme yapıp promosyonlarını alabilirler, alanlar var şuan. Zaman zaman emeklilerimiz Ankara'ya gitmek zorunda kalıyorlar, hastalıklarından kaynaklı olarak. Anakara'ya vardıkları zaman ikametgah konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkiye Emekliler Derneğimizin girişimi ile Ankara Kızılay'da misafirhane temeli atıldı. 11 Mart 2017 tarihinde başkanlar kurulu toplantısında faaliyete girdi. Şuan da emekli abilerimiz, kardeşlerimiz bizden üye kartı almak şartıyla, Ankara'da o misafirhanede yarı fiyatına kalacaklar. Şimdi sanırım İstanbul'da ve Afyon'da termal bölgesinde bu çalışmalar üzerine görüşmeler yapılıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için bize senede bir defaa mahsus 24 TL ödenen üye aidatı ile olan bir şey, damlaya damlaya göl olur" dedi.
"Kdz. Ereğli'deki derneğimiz tüm emeklilerin evidir"
Kdz. Ereğli Emekliler Derneği'nin tüm emeklilerin evi olduğunu vurgulayan Erarslan, kendilerine her türlü konuda yardımcı olduklarını söyledi. Erarslan sözlerini şu şekilde tamamladı: "İntibak konusu, emekliler arasında farklılığı gidermek adına derneğimizin yöneticileri ve şube başkanlarının da katkılarıyla netlik kazandı. 2 bin öncesi olan abilerimiz İntibaklarını aldılar ve şuan da onlar mutlular. Mutsuz olan kısımda var ama 2 binden sonra emekli olan kardeşlerimiz için mücadelemiz devam ediyor. Diğer bir konuda Emekliler Deneği, Ereğli İlçemiz nezdinde emekli, bağ kur, SSK, tarım, bütün emeklilerin evidir. Ben sizin aracılığınız ile emeklilere seslenmek istiyorum. Emekli abilerimiz, çarşıya pazara indikleri zaman öncelikle evlerine uğramalarını arzu ediyorum. Burada hasbıhal edelim, çaylarını içsinler. Derneğimizde ücret karşılığı Üniversite mezunu kardeşimiz buranın müdavimidir, biz olalım olmamayım desteklerini esirgemez her konuda yardımcı olur. Mesela emekli abilerimizin herhangi bir devlet kademelerinde, bir dilekçe zahmeti oldukları zaman ücretsiz buraya gelebilirler. Buraya üye olmaktan emeklilerimiz kaçıyor. Oysaki birlikten güç doğar. Emekliler bir araya gelmeselerdi, ne intibak, ne misafirhane nede TOKİ olmazdı. Hükümetimizden Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza, bölgemizin Milletvekillerine teşekkür ediyorum. Kesinlikle bizler unutmuyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar ve yapılıyorlar."
(VK-İÇ)

10.04.2017 20:01:48 TSI
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