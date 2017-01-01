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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:56
Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.
H. Sait Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerife Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Bakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, iş adamı Abdurrahman Er, polisler, bazı daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın sonunda vatandaşlara gül suyu ile çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(FT-Y)

10.04.2017 20:04:24 TSI
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