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Hasan Aydoğan, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı oldu



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde MHP İlçe Kongresi Hüsnü Ordu Kültür Merkezi Salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede daha sonra divan teşekkülüne geçildi. Faaliyet raporu ve tahmini bütçe okundu.

Kütahya Belediye Meclis üyesi Salih Özden, Kütahya MHP il Başkanı Mehmet Ali Türker, MHP eski ilçe başkanı Muhittin Uz ve Akın Kaygısız da birer konuşma yaptı. Kongrede konuşma yapan Aydoğan Tavşanlı ve Kütahya siyasetine olumlu katkılar yapmak istediğini belirtti. Hasan Aydoğan, milliyetçi iradenin hem genel siyasette hem de yerel siyasette söz sahibi olabilmesinin ortak hedeflerinin olduğunu, bu konuda dava arkadaşlarından ve kamuoyundan destek istediğini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından oy kullanan tüm delegelerin oyunu alan Aydoğan MHP Tavşanlı ilçe başkanı oldu. (Tİ - EFE)



10.04.2017 20:06:22 TSI

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