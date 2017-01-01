10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Didim esnafına yeni hizmet binası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:59
Didim esnafına yeni hizmet binası
Didim esnafına yeni hizmet binası

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası yeni yerinde Oda üyelerine hizmet vermeye başladı.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu'nun odaya yeni hizmet binası sözünü yerine getirdi. 10 Nisan Pazartesi günü itibariyle hizmete yeni hizmet binasında iş ve işlemler başladı. Didim Esnaf Odasının yeni hizmet binası 2 kattan oluşuyor. Yeni hizmet binasının iç tefrişatı komple yenilenirken, odanın yeni hizmet binasının geniş ferah ve modern bir havada olması da oda üyelerini memnun ettiği görüldü.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ise yeni yerine hayırlı olmasını dilerken "Didim Esnafımızın yıllardır özlediği bir hizmet binasını kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kendi yerimiz olan oda binamızın her anlamda kullanışlı hale getirmek için büyük çaba sarf ettik. Üyelerimizde bundan son derece memnun; bunda sonra yeni yerimizde iş ve işlemleri yapılacak. Resmi açılışı ise ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz. Didimimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Zemin katta arşiv odası ile odanın diğer malzemeleri yer alırken, birinci katta ise Oda Genel sekreterliği, Oda iş ve işlemleri ile Muhasebe birimi yer alıyor. Birinci kat içerisinde yapılan asma tavan katında ise Başkanlık Makamı ile Oda yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantı masası bulunuyor.
(MB-Y)

10.04.2017 20:06:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Didim'de yaz sezonu öncesi kaldırım çalışması
YEREL

DİDİM'DE YAZ SEZONU ÖNCESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI
AK Parti'nin Aydın mitingi
YEREL

AK PARTİ'NİN AYDIN MİTİNGİ
Başbakan Yıldırım Aydın'da
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM AYDIN'DA
Başbakan Yıldırım Aydın'da
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM AYDIN'DA
Kuşadası Belediyesinden kukla atölyesi etkinliği
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİNDEN KUKLA ATÖLYESİ ETKİNLİĞİ
Gazeteci İrfan Değirmenci Kuşadalılarla buluştu
YEREL

GAZETECİ İRFAN DEĞİRMENCİ KUŞADALILARLA BULUŞTU
Polis Haftası Kuşadası'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
YEREL

POLİS HAFTASI KUŞADASI'NDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR
'Köşe Kapmaca' Efeler'de sahnelendi
YEREL

'KÖŞE KAPMACA' EFELER'DE SAHNELENDİ
Romanlar Gününde Başkan Özakcan'a sevgi seli
YEREL

ROMANLAR GÜNÜNDE BAŞKAN ÖZAKCAN'A SEVGİ SELİ
Nazilli Polis Haftası etkinlikleri
YEREL

NAZİLLİ POLİS HAFTASI ETKİNLİKLERİ
'Deli Bayramı' Germencik'te beğeni topladı
YEREL

'DELİ BAYRAMI' GERMENCİK'TE BEĞENİ TOPLADI
AK Parti'li Mehmet Erdem Polis Haftasını kutladı
YEREL

AK PARTİ'Lİ MEHMET ERDEM POLİS HAFTASINI KUTLADI
Başkan Çerçioğlu, Çanakkale Müzesini Karacasu'da açtı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, ÇANAKKALE MÜZESİNİ KARACASU'DA AÇTI
Didim Belediyesinin teknoloji hamlesi sürüyor
YEREL

DİDİM BELEDİYESİNİN TEKNOLOJİ HAMLESİ SÜRÜYOR
Başkan Akın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN AKIN, MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Aydın'da 23 Nisan Çocuk Şenlikleri başlıyor
YEREL

AYDIN'DA 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİKLERİ BAŞLIYOR
Türk Polis Teşkilatının 172. yılı Aydın'da kutlandı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. YILI AYDIN'DA KUTLANDI
Aydınlı İzciler Çanakkale için kampa girdi
YEREL

AYDINLI İZCİLER ÇANAKKALE İÇİN KAMPA GİRDİ
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kosava'dan Türkiye'ye 'Evet' ziyareti
YEREL

KOSAVA'DAN TÜRKİYE'YE 'EVET' ZİYARETİ
Aydın'dan 14 okul 20. Liseler Arası Müzik Yarışmasında sahne aldı
YEREL

AYDIN'DAN 14 OKUL 20. LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASINDA SAHNE ALDI
Başkan Haluk Alıcık'ın Sağlık Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN HALUK ALICIK'IN SAĞLIK HAFTASI MESAJI
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik
YEREL

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
Aydın'a yaşlı üniversitesi kuruluyor
YEREL

AYDIN'A YAŞLI ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından çıkan şeye inanamayacaksınız!