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Didim esnafına yeni hizmet binası



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası yeni yerinde Oda üyelerine hizmet vermeye başladı.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu'nun odaya yeni hizmet binası sözünü yerine getirdi. 10 Nisan Pazartesi günü itibariyle hizmete yeni hizmet binasında iş ve işlemler başladı. Didim Esnaf Odasının yeni hizmet binası 2 kattan oluşuyor. Yeni hizmet binasının iç tefrişatı komple yenilenirken, odanın yeni hizmet binasının geniş ferah ve modern bir havada olması da oda üyelerini memnun ettiği görüldü.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ise yeni yerine hayırlı olmasını dilerken "Didim Esnafımızın yıllardır özlediği bir hizmet binasını kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kendi yerimiz olan oda binamızın her anlamda kullanışlı hale getirmek için büyük çaba sarf ettik. Üyelerimizde bundan son derece memnun; bunda sonra yeni yerimizde iş ve işlemleri yapılacak. Resmi açılışı ise ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz. Didimimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Zemin katta arşiv odası ile odanın diğer malzemeleri yer alırken, birinci katta ise Oda Genel sekreterliği, Oda iş ve işlemleri ile Muhasebe birimi yer alıyor. Birinci kat içerisinde yapılan asma tavan katında ise Başkanlık Makamı ile Oda yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantı masası bulunuyor.

(MB-Y)



10.04.2017 20:06:42 TSI

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