YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Didim'de yaz sezonu öncesi kaldırım çalışması

Didim'de yaz sezonu öncesi kaldırım çalışması



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi yeni sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Atatürk Bulvarının Altınkum'a inen kısımda yolun her iki yanında beleidye ekiplerince kaldırım yolları yeniden düzenleniyor.

Didim Belediyesi, Altınkum'a giden yerli ve yabancı turistlerin kullandığı Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımları yeniden düzenleniyor. Altınkum'un girişinde geçen yıl yapılan kaldırım çalışmaları Gökduman Caddesi kavşağına kadar yapılıyor. Yolun sol kısmındaki kaldırımlar ve otopark olarak kullanılan yolun parke taşları yenilerek kaldırımlar daha kullanışlı hale getiriliyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay yıllardır el atılmayan ve halkın sık kullandığı kaldırımların yıprandığını ve değişimim şart olduğunu belirterek, sezon öncesi kentteki bu tür düzenlemeleri devam edeceklerini dile getirdi.

(HC-MB-Y)



10.04.2017 20:07:33 TSI

NNNN

