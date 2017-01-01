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Kozlu Gençlik Merkezi Türk Polisinin yanında



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Gençlik Merkezi üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü sebebiyle Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü sebebiyle Kozlu Gençlik Merkezi üyeleri, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönüllü gençlerle ile birlikte ziyarette bulundu. Ziyarette Şanlı Türk Polisinin günlerini kutlayarak çok önemli ve kutsal bir meslekte görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Kozlu Gençlik Merkezi Müdürü Akif Başdağ, Türk Pollisi'nin toplumun en önemli yapı taşını oluşturduklarını dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Bülent Kaplan da ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek Kozlu Gençlik Merkezinin çalışmalarını yakından takip ifade etti. Kaplan, "Gençlik Merkezimiz; farklı etkinliklerle gençlerimize çok büyük katkılar sağlıyor" dedi.

Ziyaretin ardından Yıldız Evler mevki Polis kontrol noktasına giden gönüllü gençler; görev başındaki polislere çay ve tatlı ikram edildi.

(OA-OA-Y)



10.04.2017 21:02:48 TSI

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