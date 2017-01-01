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Polis haftasını eşine aldığını pastayla kutladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de özel bir firmada çalışan Belgüzar Şaşmaz, 18 yıllık eşi Yüksel Şaşmaz'ın polis haftasını aldığı pastayla kutladı.

Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü ve polis haftası münasebetiyle Belgüzar Şaşmaz, Yenikent Polis Merkezinde görev yapan eşi Yüksel Şaşmaz'a pasta alarak sürpriz kutlama yaptı. Eşini pasta ile birlikte gören Yüksel Şaşmaz, yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Pasta üstünde bulunan mumları üfleyen Yüksel Şaşmaz, sürprizden dolayı eşi Belgüzar Şaşmaz'a teşekkür etti. Belgüzar Şaşmaz ise polis memurlarının polis haftasını kutladı.

(İG-Y)



10.04.2017 22:02:28 TSI

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