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Mengen'de Uşak yemekleri ilgi gördü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:28
Mengen'de Uşak yemekleri ilgi gördü
Mengen'de Uşak yemekleri ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Yetiştirdiği aşçılarla Türkiye'ye ün salan Bolu Mengen'de yapılan 25. Kepçe Devir Teslim Töreninde Uşaklı aşçıların yaptığı yöresel yemekler ziyaretçilerden tam not aldı.
Mengen'e onur konuğu olarak davet edilen ve onlarca çeşit Uşak yemeğini tanıtımını gerçekleştiren Uşak Aşçılar ve pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bolu Mengen'de Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinin düzenlediği 25. geleneksel Kepçe Devir Teslim Töreni etkinliğinde Uşak ilimizin yöresel yemeklerini tanıtma fırsatını bulduk. İlimize ait 50 çeşit ürün tanıtıldı. Gelen protokol Uşak yemeklerinden tattı. Öğrencilere uygulamalı eğitimle Uşak yemeklerini öğrettik. Ayrıca Uşak yemeklerinin tanıtımına verdiğimiz katkılardan dolayı Bolu Ak Parti Millet Vekilimiz Fehmi Küpçü bir plaket ile bizi onurlandırdı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"
Törene katılanlar arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Elarslan da yer aldı.
(BK-İK)

10.04.2017 22:35:49 TSI
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