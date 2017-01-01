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Başkan Alıcık, Nazilli Alevi Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Alevi Kültür ve Dayanışma Derneğine iadeyi ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Alıcık'ı Nazilli Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Veysel Adak ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Alıcık'ın ziyaretinden ve kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Veysel Adak ile Nazilli Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Mart ayı içerisinde yaptıkları dayanışma gecesi hakkında ve gündeme dair sohbet ettiler.

Yaratılanı yaratandan ötürü sevdiklerini belirten Başkan Alıcık; " Bizim tek derdimiz birlik beraberlik içinde üzerinde yaşadığımız vatan topraklarına sahip çıkmak ve insanlara hizmet etmektir. Biz Belediye Başkanı olarak toplumun bütün kesimleri ile barışık olmak zorundayız. Ne siyasi ne de başka türlü insan ya da sınıf ayırımı yapamayız. Bizim için önemli olan tek unsur toplumun her kesimine hizmet sunabilmektir" diye konuştu.

(MB-Y)



11.04.2017 07:52:33 TSI

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