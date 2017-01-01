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Ağrı Valisi Işın: "10 Bin 800 engelli kardeşlerimize devletimiz bakım ücreti veriyor"



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Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 25 engelliye tekerlekli sandalye dağıtımında konuşan, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, "Ağrı'da şu anda 10 Bin 800 engelli kardeşlerimize devletimiz bakım ücreti veriyor, kim bakıyorsa, kardeşi mi bakıyor, yakını mı bakıyor. Bu kişilere her ay kim bakıyorsa ayda ona 960 lira veriyor" dedi.

Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Ağrı Engelliler Derneği tarafından düzenlenen 25 engelliye tekerlekli sandalye dağıtım programına katıldı. Programa Rektör Abdulhalik Karabulut, Tüm Engelliler Başkanı Nedim Kılıç, Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Musa Işın," Ağrı'da şu anda 10 bin 800 engelli kardeşlerimize devletimiz bakım ücreti veriyor, kim bakıyorsa, kardeşi mi bakıyor, yakını mı bakıyor. Bu kişilere her ay kim bakıyorsa ayda ona 960 lira veriyor. Ayrıca engelli kardeşimizin kendisine de belli olanlara da durumuna göre devletimiz yine imkân veriyor. Allaha şükürler olsun. İşte yüzde 2 veriyor, memuriyette yüzde 4 veriyor. Böyle bir iş çalışma imkânı veriyor. Sizin yanınızdayız. Sizinle beraberiz daima, hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin" dedi.

Vali Işın'ın konuşmasının ardından 25 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

(AG-AT-Y)



11.04.2017 08:41:50 TSI

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