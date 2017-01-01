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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

11 Nisan 2017 Salı, 08:46
Yozgat'ta iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı
Yozgat'ta iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sorgun istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde bulunan Mehmet E. yönetimindeki 66 DR 067 plakalı otomobil Şehir Hastanesi Kavşağında hastane yönünden yola çıkan Nizamettin İ. yönetimindeki 66 HK 589 plakalı araca ardından da refüje çarptı. Kazada yaralan otomobil sürücüsü Mehmet E. Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer kazada ise arkadaşlarıyla birlikte babasına ait 06 AJG 22 plakalı otomobili alıp gezmeye çıkan 14 yaşındaki E.A. Sarıtopraklık mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı. Kazada çocuklar yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

(BMG-UY-Y)

11.04.2017 08:54:54 TSI
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