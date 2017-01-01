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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Dolandırıcılar bu defa çetin cevize çattı

11 Nisan 2017 Salı, 08:55
Dolandırıcılar bu defa çetin cevize çattı
- Emin Dede, dolandırıcıları yakalatmak için pijama ile sokağa indi

AYDIN (İHA) - Aydın'da yaşlı bir şahsı telefonla dolandırıp paralarını almak isteyen şebeke çetin cevize çattı. 65 yaşındaki Mehmet Emin Kozan, dolandırıcıları yakalatmak için her yolu denedi ama son anda yakalanacaklarını anlayan dolandırıcılar telefonu kapatıp kayıplara karıştı.
Olay Aydın Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Emin Kozan'ı arayıp kendilerini polis olarak tanıtan bir grup, Emin Dede'nin kimliği ile açılan hesaplarla terör faaliyeti yürütüldüğünü söyledi. Yaşlı şahsı kandırmak için her zaman oynadıkları senaryoyu oynamak isteyen dolandırıcıların gerçek polis olmadığını fark eden Mehmet Emin Kozan, pijamaları ile hemen sokağa çıkıp bir kağıda ihbar yazarak vatandaşların polis çağırmasını istedi. Uzun süre telefonda dolandırıcıları tutan yaşlı şahıs polislerin gelmesi üzerine oyununa devam etti. Sürekli yaşlıları dolandıran dolandırıcılar Mehmet Emin Dede'nin kendinden emin hareket ve tavırları karşısında yakalanacağını anlayınca yaşlı şahsa küfürler edip telefonu da kapatarak kayboldular.
Kendisini arayan numarayı polislere teslim eden Mehmet Emin Kozan, "Tanımadığım bir numara aradı. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Benim kimlik bilgilerimle terör faaliyeti yürütüldüğünü belirtip söyledikleri hesaba para yatırmamı istediler. Ben telefondakilerin dolandırıcı olduğunu fark ettim. Hemen vakit kaybetmeden pijama ile sokağa çıkıp durumu polise ihbar ettim. Dolandırıcıları yakalatmak için çaba harcadık ama benim kanmadığımı anlayınca küfürler edip telefonu kapattılar" diyerek özellikle kendisi gibi emeklilerin dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
(İK)

11.04.2017 09:04:05 TSI
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