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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesi Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 kişiyi kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesi Kargalı köyü Çöhenek mevkiinde bulunan birinci derece SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı yapan 3 şahıs 1 adet dedektör, kazma ve kürek ile yakalandı. Şahıslardan birinin gözcülük, diğer 2 kişinin ise kazı yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgulamaları sürüyor.

(AHM)



11.04.2017 09:05:40 TSI

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