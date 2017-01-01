11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

11 Nisan 2017 Salı, 08:57
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesi Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 kişiyi kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesi Kargalı köyü Çöhenek mevkiinde bulunan birinci derece SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı yapan 3 şahıs 1 adet dedektör, kazma ve kürek ile yakalandı. Şahıslardan birinin gözcülük, diğer 2 kişinin ise kazı yaptığı belirtildi.
Gözaltına alınan şahısların sorgulamaları sürüyor.
(AHM)

11.04.2017 09:05:40 TSI
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