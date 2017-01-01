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Bakan Özlü, Karslılar Derneğini ziyaret etti

11 Nisan 2017 Salı, 08:58
Bakan Özlü, Karslılar Derneğini ziyaret etti
Bakan Özlü, Karslılar Derneğini ziyaret etti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kars İli Kültür Derneğini ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Akçakoca Kars İli Kültür Derneği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü ağırladı. Ziyarette dernek üyelerine seslenen Özlü, Türkiye'nin mevcut yönetim sistemini bir araca benzetti. Bu aracı yenilemek istediklerini söyledi. Özlü, "16 Nisan'daki referandum, bu yenilenmenin adıdır. Modern tabirle söylersek, 16 Nisan Türkiye için bir inovasyondur, bir yenilik hareketidir. Gönlümüz arzu ediyor ki; Türkiye orta-yüksek gelir seviyesinden, yüksek gelir seviyesine sahip ülkeler sınıfına girsin. Bu 10 bin dolar gelir seviyesinden 20 bin, 30 bin dolarlar seviyesine çıkması demektir. Yani Türkiye'yi ikiye katlamak istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin kendi kendini yöneteceğini ve dünyadaki mazlum milletlerin de hakkını, hukukunu korumak için çalışacağını vurgulayan Özlü, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri, batılı bir takım ülkelerin devlet adamlarını gücendirmiş olabilir ama hakikat bu. Bunu söylemek cesaret ister. Ayıplarını yüzlerine karşı söylediğimiz için bize karşı belki tavırlılar, belki rahatsızlar. Her Avrupa ülkesinde, oradaki vatandaşlarımızın oy kullanma haklarını engellemeye yönelik faaliyetler oldu. Bu, rahatsızlığın sonucudur. Kimse rahatsız olmasın. Bu referandumdan hep birlikte, bütünlük içerisinde güzel bir sonuç alacağız. Büyümeye, güçlenmeye, zenginleşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Özlü, dernek başkanı Polat'a Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve fincan takımı hediye etti.
(TT-GY-Y)

11.04.2017 09:05:54 TSI
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