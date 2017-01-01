23 Nisan Ulusal Egemenlik Turnuvası tamamlandı
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik' turnuvası tamamlandı.
Darıca'da düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik' futbol turnuvasında Erkekler Futbol müsabakaları 10 Nisan 2017 pazartesi günü oynanan üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlandı. Darıca'daki tüm ortaokulların katılım sağladığı ve yaklaşık 1 aydır devam eden Futbol maçları birbirinden çekişmeli ve zevkli geçti.
Günün ilk maçında Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu, Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulunu 3-1 yenerek turnuvanın üçüncüsü olurken, final maçında Darıca Ortaokulu, Darıca Mehmet Akif Ortaokulunu 1-0 geçerek şampiyon oldular. Dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını 21 Nisan 2017 Cuma günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde alacaklar.
(GY-Y)
11.04.2017 09:15:51 TSI
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