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"Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Eşiğinde Türkiye'de Yönetim Sistemi Değişikliği" konulu konferans düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, "Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Eşiğinde Türkiye'de Yönetim Sistemi Değişikliği" konulu konferans verdi.

Konferans öncesinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü ziyaret eden ve Üniversite Külliyesini yaya olarak gezen Milletvekili Adnan Boynukara,Üniversitenin Onur Defterini imzaladı.

Konferansta gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Adnan Boynukara, anayasa değişikliğinin gerekliliğinden referanduma, terör ve Suriye sorunundan Fırat Kalkanı Operasyonu, FETÖ, PDY ile iç ve dış kaynaklı problemlere kadar birçok konuda bilgi verdi.

Ülkemizin iç ve dış anlamda çeşitli sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Adnan Boynukara, "Dünyada krizin kapısını çalmadığı bölge kalmadı. Güney Asya, yanı başımızdaki Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika'da görüldüğü gibi çeşitli ekonomik, siyasi ve sosyal krizler baş göstermeye devam ediyor. Yaşanan savaşlar sömürgecilik ve büyük gücün bölgeleri istedikleri gibi yönetme isteği bu kaos ortamını daha da tetiklemeye devam ediyor. Krizin olmadığı bölgeler gibi görülen Kuzey Amerika ve Avrupa'da da aslında bir kriz ortamı hâkim. İngiltere'nin AB'den çıkma kararı ve Amerika'daki seçimler esnasında göze çarpan olaylar düşünüldüğünde bu bölgeleri de krizin teğet geçmediği görülüyor" dedi.

Ülkemizin özellikle iç sorunlarını vatandaşların ve ülkenin siyasilerinin oturup masada konuşarak çözüm yolu araması gerektiğini belirten Boynukara, "Büyük gücün bölgeleri istediği gibi yönetme arzusundan etkilenmemek ve ayakta kalmak için ülkemiz kendi sorununu kendisi çözmeli. İnsanlar savaşarak değil masada konuşarak bu sorunları halletmelidir. Kendi sorunumuzu kendimiz çözemezsek tıpkı Ortadoğu'daki ülkeler gibi başkaları gelir ve bizlerin sorununu istedikleri gibi kendi çıkarları doğrultusunda çözerler. Güçlü olan parti değil güçlü olan yürütme olmalıdır. Akıllı ve perspektif sahibi insanlara sahip bir ülkeyiz. Bizim amacımız ülkemizi 21. yüzyıla nasıl daha sorunsuz taşıyabiliriz amacıdır. Ya 21. yüzyıla tertemiz sorunsuz bir ülke olarak gireceğiz ya da Allah hepimize yardım etsin. İnşallah referandum sonrası uyum yasası demokratik perspektifle güncellenecektir. Kriz atmosferinden zararsız ya da en az zararla çıkmak için mücadele edeceğiz. Bilindiği gibi bize 1. Dünya Savaşından sonra hediye edilmiş sorunlarımız var. Kürt-Türk, Alevi-Sunni meseleleri gibi. Onun için referandumu anlamlı kılan referandum sonrası yapılacak adımlardır. Allah bu devlete yardım etsin" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Milletvekili Adnan Boynukara öğrencilerin sorunlarını yanıtladı.

(AHM)



11.04.2017 09:28:10 TSI

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