YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'ye 4. Ağır Ceza Mahkemesi geliyor

Kayseri'ye 4. Ağır Ceza Mahkemesi geliyor



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davaların yoğunluğu nedeniyle ağır ceza mahkemesi sayısı 4'e çıktı. FETÖ davalarının görüldüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iş yükünü hafifletecek olan 4. Ağır Ceza Mahkemesi de terör davalarına bakacak.

Kayseri'de 3 olan ağır ceza mahkemeleri Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) aldığı karar ile 4'e çıktı.

TERÖR DAVALARI GÖRÜLECEK

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 18 ilde 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi. Kayseri Adalet Sarayı'nda 1., 2., ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından açılacak olan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör suçlarıyla ilgili davalara bakılacak.

1. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Melik Kahraman, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atanırken, hakim Akın Aycan ve hakim Mehmet Alan da 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakim olarak atandı.

17 NİSAN'DA FAALİYETE GEÇECEK

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 'bazı yer adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye yönelik taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 06/04/2017 tarih ve 523 sayılı' kararı ile 17 Nisan'da faaliyete geçecek. Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri'ne terör davaları dışında diğer dosyalar verilmeyecek.

(AÖ-Y)



11.04.2017 09:29:05 TSI

NNNN

