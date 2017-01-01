11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'ye 4. Ağır Ceza Mahkemesi geliyor

11 Nisan 2017 Salı, 09:21
Kayseri'ye 4. Ağır Ceza Mahkemesi geliyor

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davaların yoğunluğu nedeniyle ağır ceza mahkemesi sayısı 4'e çıktı. FETÖ davalarının görüldüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iş yükünü hafifletecek olan 4. Ağır Ceza Mahkemesi de terör davalarına bakacak.
Kayseri'de 3 olan ağır ceza mahkemeleri Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) aldığı karar ile 4'e çıktı.
TERÖR DAVALARI GÖRÜLECEK
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 18 ilde 23 yeni ihtisas mahkemesi belirledi. Kayseri Adalet Sarayı'nda 1., 2., ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından açılacak olan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör suçlarıyla ilgili davalara bakılacak.
1. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Melik Kahraman, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atanırken, hakim Akın Aycan ve hakim Mehmet Alan da 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakim olarak atandı.
17 NİSAN'DA FAALİYETE GEÇECEK
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 'bazı yer adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye yönelik taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 06/04/2017 tarih ve 523 sayılı' kararı ile 17 Nisan'da faaliyete geçecek. Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri'ne terör davaları dışında diğer dosyalar verilmeyecek.
(AÖ-Y)

11.04.2017 09:29:05 TSI
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